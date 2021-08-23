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الإثنين، 23-08-2021 07:15 م

إيطاليا تسجل 4168 إصابة و44 وفاة جديدة بكورونا

ايطاليا


الوكيل الإخباري -أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم الاثنين، تسجيلها 4168 إصابة و44 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد-19".

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وأفادت الوزارة، في إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا في إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 4168، مقابل 7470 السبت و5923 الأحد، ليصل العدد العام إلى مستوى 4.489 مليون حالة، بينها 135555 حالة نشطة.


وأضافت وزارة الصحة أنها رصدت 44 وفاة ناجمة عن المرض خلال اليوم الأخير، مقارنة مع 45 في إحصائية السبت و23 الاثنين، ليصل مجموع عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 128795 شخصا.


كما ذكرت وزارة الصحة أن حصيلة المتعافين ارتفعت إلى نحو 4.224 مليون شخص، بعد تسجيل 3505 حالات شفاء جديدة.


وتعتبر إيطاليا الدولة الـ12 في العالم من حيث حصيلة الإصابات بفيروس كورونا، والـ8 من حيث عدد الوفيات جراء الجائحة.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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