علماء يسمون ستة أعراض جلدية للإصابة بأوميكرون

الوكيل الاخباري - قال علماء أوبئة بريطانيون إن المصابين بسلالة أوميكرون من عدوى فيروس كورونا أصبحوا أكثر عرضة لـ أمراض الجلد.

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وأكد العلماء أنه غالبًا ما تشبه العلامات الإصابة بمتحور أوميكرون علامات الإصابة بالسارس، لكن لها ميزات معينة، وفقًا لتقرير منتدى الطب البريطاني.



قام العلماء بتسمية ست علامات رئيسية لأوميكرون، والتي يمكن تحديدها من خلال حالة الجلد.



قد يعاني المرضى من "أصابع القدم القلبية" على أقدامهم، فقد يتغير لونها، ويصبح أحمر أو أرجوانيًا، وقد يشعر المصاب أيضًا بالحكة أو الطفح الجلدي، كما يمكن أن يشير تشقق الشفاه أو التهابها إلى وجود عدوى أوميكرون، ويجدر القلق بشكل خاص عندما تصبح مزرقة أو رمادية شاحبة، وهذا يشير إلى وجود آفة في الجهاز التنفسي.



بالإضافة إلى ذلك، قد يصاب الجلد بطفح جلدي أو بقع تسبب الجرب، وأيضًا في حالة عدوى أوميكرون، قد يظهر على الشخص علامات مشابهة للحرارة الشائكة، وتهيج الجلد الذي يحدث بسبب تعرق الشخص بشدة.

المصدر : سبوتنك

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