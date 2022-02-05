غزة تتوقع ارتفاعا لافتا بإصابات كورونا

الوكيل الاخباري- قالت وزارة الصحة في قطاع غزة ان القطاع يسجل أعداداً كبيرة من الإصابات، متوقعة أن تتضاعف خلال الأسابيع القادمة بسبب متحور اوميكرون المعروف بقدرته الهائلة على الانتشار في فترات زمنية قصيرة.

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واضافت الوزارة في الايجاز الصحفي حول تطورات الحالة الوبائية في قطاع غزة اليوم، رغم ان كل المؤشرات والمعلومات تفيد بأن متحور "اوميكرون" اخف من "دلتا" الا اننا نفقد عشرات الأرواح من غير المطعمين.



واشارت الى ان دراساتها اثبتت أن غالبية الحالات الخطيرة والحرجة هم من غير المطعمين خاصة كبار السن وذوي الامراض المزمنة والحوامل.



واكدت سعيها الى رفع نسبة المطعمين في المجتمع لأنه السلاح الآمن والفعال امامها لمواجهة الجائحة وحماية الفئات الأكثر عرضة لمخاطر الإصابة.

بترا