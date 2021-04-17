غزة: 1318 اصابة جديدة بكورونا

الوكيل الاخباري- اعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، عن تسجيل عشرة وفيات، و1318 اصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية.

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وقالت الوزارة في موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في القطاع انه تم اجراء 3764 فحصا مخبريا خلال الساعات الـ 24 الماضية، لافتة الى تعافي الف حالة جديدة من مصابي الفيروس.



واشارت الى ان اجمالي الاصابات بلغ 89622 اصابة، بينها 21236 حالة نشطة، و67648 حالة شفاء، فيما بلغ اجمالي الوفيات 738 وفاة.



واضافت ان اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 403 حالات، واجمالي الحالات الخطرة والحرجة 289 حالة.

