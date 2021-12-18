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السبت، 18-12-2021 01:22 م

فايزر تقر اختبار جرعة ثالثة للأطفال من 2 الى 5 سنوات

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الوكيل الإخباري-قال بيان صحفي لشركة Pfizer، إن فعالية جرعتين من لقاح Pfizer و BioNTech المضاد لكوفيد المخصص للأطفال من سن 2 إلى 5 سنوات كانت أقل من المتوقع.

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وذكر البيان، أنه تقرر اختبار جرعة ثالثة لهذه الفئة العمرية.


ووفقا للوثيقة، أجرت الشركتان تحليلا للمناعة بعد إعطاء المرضى من مختلف الفئات العمرية جرعة ثانية من اللقاح.


وأضافت: "بالمقارنة مع الفئة العمرية للذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 25 عاما وكذلك للمجموعة العمرية 6-24 شهرا، حيث ظهرت فعالية عالية، لم تظهر أي فعالية عند تطعيم المجموعة العمرية 2-5 سنوات".

 

روسيا اليوم

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