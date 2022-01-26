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الأربعاء، 26-01-2022 05:58 ص

فرنسا تسجل أكثر من نصف مليون إصابة جديدة بكورونا

كورونا ألمانيا


الوكيل الإخباري - سجلت فرنسا أكثر من نصف مليون حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (501635)، خلال الـ 24 ساعة الماضية، وهو رقم قياسي يومي جديد، وأول مرة يتجاوز العدد حاجز النصف مليون.

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وتسجل البلاد حاليا أعلى معدلات إصابة يومية مقارنة بأي دولة أوروبية كبرى، بمتوسط يزيد عن 360 ألفا خلال الأسبوع الماضي.


أظهرت البيانات الرسمية، أن أكثر من 30 ألف شخص من المصابين يخضعون للعلاج في المستشفيات في جميع أنحاء فرنسا، وهي أعلى حصيلة من نوعها منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2020.


وأكدت ذات البيانات الرسمية، أن أكثر من 3700 بقليل كانوا في العناية المركزة، أي أقل من الفترات السابقة التي شهدت ارتفاعا تفشي الفيروس.

 

سبوتنيك عربي


 




 

 


 

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