فلسطين: 12 حالة وفاة و11016 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الوكيل الإخباري -

اضافة اعلان

أعلنت وزيرة الصحة في فلسطين مي الكيلة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 12 حالة وفاة، و11016 إصابة بفيروس "كورونا"، و3977 حالة تعافٍ خلال الساعات الـ24 الماضية.وأوضحت أنه تم تسجيل 8 حالات وفاة في قطاع غزة، وحالتان في الخليل، بينهم رضيعة بعمر شهرين من بلدة إذنا، وحالة في قلقيلية، وحالة في نابلس، نتيجة الإصابة بالفيروس.وأشارت وزيرة الصحة في فلسطين إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: ضواحي القدس 217، طولكرم 678، الخليل 1004، بيت لحم 681، قلقيلية 247، رام الله والبيرة 1212، سلفيت 249، جنين 426، نابلس 1039، طوباس 116، أريحا والأغوار 198، قطاع غزة 2549، مدينة القدس 2400، بعد إجراء 22960 فحصا.ولفتت إلى وجود 82 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 173 مريضا، بينهم 25 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.