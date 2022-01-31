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الإثنين، 31-01-2022 03:31 م

فلسطين تسجل 6 وفيات و10444 إصابة جديدة بكورونا

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الوكيل الإخباري-  أعلنت وزيرة الصحة في فلسطين مي الكيلة، اليوم الاثنين، تسجيل 6 وفيات، و10444 اصابة جديدة بفيروس "كورونا" و1296 حالة تعافٍ خلال الساعات الـ24 الماضية.اضافة اعلان


وأوضحت الكيلة، في التقرير الوبائي حول الفيروس في فلسطين، أنه تم تسجيل 3 حالات وفاة في قطاع غزة، حالة في جنين، حالتان في نابلس.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "نابلس 1038، طولكرم 499، قلقيلية 222، بيت لحم 496، الخليل 738، ضواحي القدس 258، رام الله والبيرة 1318، سلفيت 199، جنين 355، طوباس 97، أريحا والأغوار 195، قطاع غزة 2369، مدينة القدس 2660".

وبينت الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "نابلس 340، طولكرم 44، قلقيلية 16، بيت لحم 130، الخليل 69، ضواحي القدس 197، رام الله والبيرة 270، سلفيت 6، جنين 31، طوباس 28، أريحا والأغوار 70، قطاع غزة 1201، مدينة القدس 95".

وفا

 




 

 


 

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