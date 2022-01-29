فلسطين: 6 وفيات و5687 إصابة جديدة بكورونا

الوكيل الاخباري-

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أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم السبت، تسجيل 6 وفيات، و5687 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و905 حالات تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة.وقالت الوزيرة الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية، إن حالات الوفاة الجديدة سجلت على النحو التالي: نابلس (3)، جنين (1)، سلفيت (1)، طوباس (1).وأضافت أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: مدينة القدس 2720، قلقيلية 78، طولكرم 245، ضواحي القدس 44، نابلس 688، بيت لحم 292، الخليل 222، رام الله والبيرة 468، سلفيت 67، جنين 227، طوباس 43، أريحا والأغوار 58، قطاع غزة 535، وذلك بعد إجراء 7719 فحصا.وأشارت إلى أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: قلقيلية 14، طولكرم 37، ضواحي القدس 4، نابلس 103، بيت لحم 107، الخليل 105، رام الله والبيرة 313، سلفيت 16، جنين 38، طوباس 28، أريحا والأغوار 35، قطاع غزة 105.