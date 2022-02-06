فلسطين:14 وفاة و4319 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الوكيل الاخباري- أعلنت وزيرة الصحة في فلسطين مي الكيلة، اليوم الأحد، تسجيل 14 وفاة و4319 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و7480 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الماضية.



وأوضحت الكيلة في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية في فلسطين، أن 8 حالات وفاة سجلت في قطاع غزة، وحالتين في نابلس، وحالتين في طولكرم، وحالة في قلقيلية، وأخرى في الخليل.



وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طولكرم 314، بيت لحم 207، قلقيلية 93، نابلس 482، طوباس 89، سلفيت 102، الخليل 372، ضواحي القدس 75، رام الله والبيرة 484، جنين 195، أريحا والأغوار 73، قطاع غزة 1833".



وأضافت الكيلة، أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "طولكرم 1177، بيت لحم 692، قلقيلية 108، نابلس 781، طوباس 87، سلفيت 71، الخليل 127، ضواحي القدس 220، رام الله والبيرة 604، جنين 379، أريحا والأغوار 324، قطاع غزة 310، مدينة القدس 2600".



وقالت: إن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 87.4% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 11.7% ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.

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