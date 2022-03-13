فلسطين: 4 وفيات و192 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الوكيل الاخباري- أعلنت وزيرة الصحة في فلسطين مي الكيلة، اليوم الأحد، عن تسجيل 4 وفيات و192 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و629 حالة تعاف، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.



وأوضحت الوزيرة الكيلة في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية في فلسطين، أن حالتي وفاة سجلتا في قطاع غزة، وحالة في نابلس، وأخرى في مدينة القدس.



وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "الخليل 13، قلقيلية 2، بيت لحم 6، جنين 6، طولكرم 3، نابلس 11، سلفيت 1، ضواحي القدس 1، رام الله والبيرة 20، قطاع غزة 84، مدينة القدس 45".



وبينت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "الخليل 30، قلقيلية 4، بيت لحم 2، جنين 10، طولكرم 5، نابلس 25، سلفيت 3، ضواحي القدس 1، رام الله والبيرة 36، طوباس 3، أريحا والأغوار 1، قطاع غزة 414، مدينة القدس 95".



وأضافت أن نسبة التعافي من كورونا في فلسطين بلغت 98.4% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.7 % ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.



ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 32 مصابا بكورونا في غرف العناية المكثفة، فيما يُعالج في مراكز وأقسام كورونا في مستشفيات الضفة 58 مصابا، بينهم 8 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي

اضافة اعلان

وفا



