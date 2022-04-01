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الجمعة، 01-04-2022 02:10 م

قطر: الكمامة غير إلزامية في المدارس والمراكز التجارية اعتبار من السبت

قطر


الوكيل الإخباري - قررت قطر تخفيف القيود والتدابير المفروضة جراء جائحة كورونا "كوفيد-19"، وذلك في ضوء تراجع أعداد الإصابات اليومية بشكل كبير في الآونة الأخيرة.

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وقالت وزارة الصحة القطرية في بيان اليوم، إنه وفي إطار خطة الرفع التدريجي للقيود المفروضة لمكافحة انتشار الفيروس، سيتم السماح لجميع المواطنين والمقيمين والزائرين بعدم ارتداء الكمامة لأول مرة في المجمعات التجارية، وذلك اعتبارا من يوم غد السبت.


وأشار البيان إلى استمرار إلزام جميع الموظفين والعاملين بالقطاعين الحكومي والخاص بإجراء فحص الاختبار السريع لفيروس كورونا المعتمد من وزارة الصحة العامة، أسبوعيا، وذلك بالنسبة للموظفين والعاملين الذين لم يتلقوا أو يستكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19)، على أن يعفى من إجراء هذا الفحص الذين استكملوا جرعات اللقاح، والذين تعافوا من المرض والأشخاص الذين تحول حالتهم الصحية دون أخذ اللقاح بناء على تقرير طبي.


كما قررت وزارة التربية والتعليم في قرار مماثل، السماح لجميع طلبة المدارس الحكومية والخاصة بعدم ارتداء الكمامة اعتبارا من الأسبوع المقبل.

 

بترا


 




 

 


 

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