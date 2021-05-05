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الأربعاء، 05-05-2021 10:14 ص

كندا تسجل ثاني حالة وفاة بعد تلقي لقاح أسترازينيكا

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الوكيل الإخباري- أبلغت مقاطعة ألبرتا الكندية، اليوم الأربعاء، عن أول حالة وفاة فيها مرتبطة بلقاح "أسترازينيكا" المضاد لفيروس كورونا، وهي الثانية في كندا.

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وتوفيت امرأة من ألبرتا في الخمسينيات من عمرها، بسبب مضاعفات نادرة مرتبطة بتلقيها لقاح "أسترازينيكا"، وهذه ثاني حالة وفاة في كندا بسبب نقص الصفيحات الناتج عن اللقاح (VITT)، حيث كانت الحالة الأولى لامرأة تبلغ من العمر 54 عاما في مقاطعة كيبيك، توفيت يوم 27 أبريل الماضي.

وأبلغت الدكتورة، دينا هينشو، عن الوفاة في تغريدة عبر صفحتها في موقع "تويتر" مساء أمس الثلاثاء. وقالت إنه احتراما لخصوصية المريض لن يتم تقديم أي معلومات أخرى عن الحالة.

وفقا لهينشو، تم إعطاء 253000 جرعة من "أسترازينيكا" أو "كوفيشيلد" في المقاطعة حتى الآن.

وقالت: "أعتذر عن مشاركة هذه الأخبار المحزنة في وقت متأخر جدا، لكننا وعدنا بتنبيه سكان ألبرتا في أقرب وقت ممكن في مثل هذه الحالات المؤكدة".

وذكّر كبير الأطباء في ألبرتا الناس بأن خطر الوفاة أو تلقي نتائج خطيرة أخرى من اللقاح أمر نادر للغاية.

 

المصدر: روسيااليوم

 




 

 


 

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