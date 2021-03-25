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الخميس، 25-03-2021 12:27 م

موسكو تشهد ارتفاعا بالإصابات لليوم الثاني

كورونا في روسيا.. 393 وفاة جديدة

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توضيحية


الوكيل الإخباري - أعلنت روسيا اليوم الخميس عن تسجيل 9221 إصابة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، ارتفاعا عن 8861 حالة في إحصائية أمس، فيما بلغ عدد الوفيات الجديدة 393 مقابل 401 أمس.

وحسبما جاء في التحديث اليومي للمركز الروسي لمكافحة فيروس كورونا، فإن حصيلة الإصابات وصلت إلى 4 ملايين و492692، منها 96612 حالة وفاة.

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وبلغ إجمالي المتعافين من كوفيد-19، 4 ملايين 109281 شخصا، بعد تماثل 10881 مريضا للشفاء خلال اليوم الماضي، بينما تبقى هناك 286799 حالة نشطة.


وشهد عدد الإصابات الجديدة في العاصمة موسكو ارتفاعا لليوم الثاني على التوالي، حيث وصل إلى 1781 بعدما كان 1431 أمس، مع تراجع عدد الوفيات من 53 أمس إلى 49 اليوم.


وفي مدينة بطرسبورغ تم تسجيل 804 إصابات جديدة مقابل 807 أمس، فيما شهد مؤشر الوفيات تراجعا طفيفا من 43 أمس إلى 39 اليوم.

 

المصدر : روسيا اليوم

 

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