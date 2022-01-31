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الإثنين، 31-01-2022 09:17 ص

كيشيدا: لا أفكر الآن في إعلان حالة الطوارئ في طوكيو

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الوكيل الاخباري- قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، اليوم الاثنين، إنه لا يفكر الآن في إعلان حالة الطوارئ في طوكيو، بعد الارتفاع الكبير بعدد إصابات فيروس كورونا.

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وأضاف كيشيدا للصحفيين: "لقد بدأت بالفعل شبه حالة طوارئ، وتفكيرنا الأساسي هو أننا سنرى كيف يتطور الوضع، ونعمل عن كثب مع البلديات قبل اتخاذ قرار شامل".

وأكد أنه، "على الأقل في هذه اللحظة، لا تفكر الحكومة في إعلان حالة الطوارئ".

وتأتي تصريحات كيشيدا، وسط ضغوط على الحكومة لوضع العاصمة مرة أخرى في حالة طوارئ، حيث بلغت نسبة أسرة المستشفيات التي يشغلها مرضى كورونا في العاصمة طوكيو، 48.5 بالمائة يوم الأحد.

هذا وتم وضع طوكيو و33 محافظة من أصل 47 محافظة في البلاد في حالة شبه طوارئ تسمح للسلطات المحلية بمطالبة المطاعم والحانات بتقصير ساعات عملها والحد من تقديم المشروبات الكحولية أو إيقافها.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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