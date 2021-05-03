الإثنين 03-05-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

إخماد حريق منزل في عجلون

الصحة : الصيف الآمن مرهون بعدم انتشار السلالة الهندية

اعلان حالة الطوارئ في فلسطين لمواجهة تفشي وباء كورونا

وزارة المياه : ضبط اعتداء على الخط الناقل للمياه بمنطقة وادي العرب في اربد

11 وفاة جديدة بكورونا في فلسطين

العقبة .. السماح لمتلقي جرعة من لقاح كورونا الخروج بالحظر الجزئي

التربية : على معلمي العاصمة عمان التوجه غداً الى مراكز التطعيم واخذ اللقاح

الصحة : جميع اللقاحات فعالة ضد المتحور الهندي

العواد لـ الوكيل : أسعار المعمول قد تنخفض في عيد الفطر

بورصة عمان تغلق تداولاتها على 8.1 مليون دينار

الإثنين، 03-05-2021 02:26 م

كيف تتعزز فاعلية الجرعة الأولى من لقاح كورونا؟

covid-flu-vaccine-shot-732x549-thumbnail-1


الوكيل الاخباري - توصلت دراسة طبية حديثة نشرتها مجلة "ساينس" إلى أن الأشخاص الذين أصيبوا بعدوى خفيفة بفيروس كورونا أو دون أعراض تعززت لديهم الحماية بشكل كبير ضد المتغير البريطاني والجنوب إفريقي من الفيروس بعد جرعة واحدة من اللقاح.

وكانت الاستجابة المناعية لمن لم يصابوا بالفيروس أقل قوة بعد الجرعة الأولى.

وأوضحت الدراسة أن الأشخاص الذين ليس لديهم عدوى سابقة أدت جرعة واحدة من اللقاح إلى انخفاض مستويات الأجسام المضادة المعادلة ضد كورونا المستجد، مما يجعلهم عرضة للعدوى.

فيما حذر شين ماكنايت من جامعة كوين ماري بلندن من التراخي في تنفيذ برنامج التطعيم العالمي، معتبرا أن تكلفة التراخي ثمنها باهظ كما يحدث في الهند.

اضافة اعلان
 

 

 

 المصدر : العربية

 




 

 


 

إقرأ ايضا
ايرا

إيران تسجل أكثر من 20 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

كوز

11 وفاة جديدة بكورونا في فلسطين

فرنسا

فرنسا تقوم بأولى خطوات رفع الإجراءات المتعلقة بالتنقل بين المدن

608fb2714c59b7205836e58e

الوضع الوبائي في روسيا مستقر وفقا لبيانات كورونا اليومية

608fa71f4c59b7265478042d

الصحة المصرية: نعيش أخطر 10 أيام في جائحة كورونا

متن

فنزويلا تستلم دفعة خامسة من لقاح سبوتنيك v

أخبار متعلقة
image

الهند تسجل رقما قياسيا جديدا في إصابات كورونا

1-1361728

الهند تسجل الحصيلة الأعلى بإصابات كورونا

606eacd64c59b74ea46a0f65

رئيس وزراء الهند يتلقى جرعة ثانية من لقاح كورونا

1280

دراسة: جائحة جديدة مرتبطة بكورونا ستعصف بالعالم

606abc2e4236047c8c7fdf19

للمرة الأولى.. إصابات كورونا اليومية في الهند تتخطى 100 ألف

كورونا-2-1-1200x675

حصيلة إصابات كورونا في العالم تتجاوز 130 مليون حالة