لبنان يعلن وصوله للمرحلة الرابعة من تفشي وباء كورونا

الوكيل الاخباري - حذرت الحكومة اللبنانية من مخاطر عدم التقيد بالإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا، بعد وصول لبنان الى المرحلة الرابعة من تفشي الوباء رغم الإجراءات الأمنية والقانونية المشددة التي جرى تطبيقها .



وقال مستشار وزير الصحة محمد حيدر في تصريح، اليوم الاثنين، أن هناك عدم التزام من قبل بعض المواطنين بالإجراءات الوقائية، والتباعد الاجتماعي والتطعيم، الى جانب عدم التجاوب من بعض القطاعات التي لا تحترم الضوابط والاشتراطات الصحية المطلوبة، داعيا المواطنين إلى تحمل المسؤولية وعدم التواجد في الأماكن المكتظة.

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