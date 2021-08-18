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الأربعاء، 18-08-2021 01:48 م

لقاح سبوتنيك لايت يظهر فعالية بنسبة 93.5 ٪ في باراغواي

بورقواري


الوكيل الإخباري -قال صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، في بيان له، إن لقاح "سبوتنيك لايت" الأحادي المكون، أثبت أمانه العالي، وأظهر فعالية بنسبة 93.5٪ أثناء تطعيم السكان في باراغواي.

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وأضاف البيان: "يؤكد صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، أن المعطيات التي نشرتها وزارة الصحة في باراغواي، تدل على النتائج العالية ومستوى الأمان الكبير للقاح سبوتنيك لايت وكانت فعاليته خلال حملة التلقيح الشاملة للسكان هناك، 93.5٪".


ووفقا للصندوق الروسي، تم حساب فعالية اللقاح، على أساس تحليل بيانات 320 ألف شخص تم تطعيمهم بلقاح سبوتنيك لايت مع حلول 30 يوليو 2021.


وذكر الصندوق، أن إحصائيات استخدام "سبوتنيك لايت" في باراغواي، تظهر نتائج عالية في الأمان والسلامة، لأنه لم يتم تسجيل أية عوارض جدية لها علاقة بالتطعيم، ولم يتم تسجيل أية حالات وفيات بعد التطعيم باللقاح ولا ظهور حالات التخثر الوريدي الدماغي (CVT)، و متلازمة غيلان باريه، و متلازمة زيادة نفاذية الشعيرات الدموية، ولم تسجل حالات التهاب عضلة القلب أو التهاب التامور.


وقال كيريل دميتريف مدير عام الصندوق الروسي: "يسمح استخدام لقاح مكون واحد سبوتنيك لايت، لسلطات باراغواي بتقصير فترة تطعيم السكان وتسريع عملية تكوين مناعة القطيع".

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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