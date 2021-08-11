بمناسبة مرور عام على تسجيل سبوتنيك V اليك عشر حقائق مؤكدة عن اللقاح

الوكيل الاخباري - في الذكرى السنوية لإعلان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، رسمياً عن تسجيل لقاح "سبوتنيك V" الروسي، إليكم 10 حقائق مؤكدة عن أول لقاح مسجّل في العالم ضد فيروس كورونا - "سبوتنيك V".



1- هو أول لقاح مسجّل ضد فيروس كورونا في العالم.

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2-يستخدم فيه، للمرة الأولى، نهج التعزيز غير المتجانس "خليط اللقاحات"، والذي يفترض استخدام نوعين مختلفين من الفيروسات الغدّية "Ad5" و"Ad26" لجرعتي التطعيم.



3- تم اعتماد اللقاح في 69 دولة حول العالم، يبلغ عدد سكانها مجتمعة أكثر من 3.7 مليار نسمة.



4- تم تطعيم أكثر من 30 مليون شخص في روسيا وحدها.

(حصلوا على "سبوتنيك V" أو الجرعة الأولى منه "سبوتنيك لايت" فقط بناء على تحليل البيانات الخاصة بالإصابة بفيروس كورونا بين الروس، ممن تم تطعيمهم من قبل بكليهما).



5- تبلغ فعالية اللقاح 97.6%.



6- لا توجد أي آثار جانبية خطيرة للقاح مثل تجلط الأوردة الدماغية أو التهاب عضلة القلب أو متلازمة غيلان باريه أو الوفيات المرتبطة باللقاح.



7- اللقاح فعّال ضد السلالات الجديدة، بما في ذلك سلالة "ألفا" (بريطانيا)، "بيتا" (جنوب إفريقيا)، غاما (البرازيل)، دلتا (الهند).



8- حصل اللقاح على تجارب سريرية ناجحة في 5 دول: روسيا، بيلاروس، الإمارات العربية المتحدة، الهند، فنزويلا.



9- لأول مرة يتم اقتراح إجراء اختبارات على توافق لقاح "سبوتنيك V" مع مصنّع آخر للقاح وهو "أسترازينيكا" في 23 نوفمبر 2020، حيث تجرى تجارب مشتركة للمكوّن الأول من "سبوتنيك V" وهو "سبوتنيك لايت" مع لقاح "أسترازينيكا" في الإمارات العربية المتحدة وأذربيجان والأرجنتين منذ فبراير 2021.

وجاءت النتائج الإيجابية الأولى لأذربيجان في 30 يوليو، والأرجنتين في 4 أغسطس. وتم تأكيد سلامة الجمع بين المكوّن الأول من لقاح "سبوتنيك V" ولقاحات "أسترازينيكا" و"سينوفارم" و"مودرنا" في سياق الدراسات التي أجريت في مقاطعة بيونس آيرس (الأرجنتين)، بدعم ورعاية الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة.



10- لدى لقاح "سبوتنيك V" شراكات لإنتاج اللقاح مع أكثر من 20 شركة في 14 دولة.

المصدر : روسيا اليوم