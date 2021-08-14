20 % تراجع إصابات كورونا في الإمارات خلال أسبوع

الوكيل الإخباري - واصلت إصابات كوفيد 19 انخفاضها في الإمارات، لتسجل 20% تراجعاً في عدد الحالات المسجلة خلال أسبوع.

اضافة اعلان



ويعكس هذا الإنجاز، جهود الإمارات المتواصلة للحد من تداعيات الجائحة، وتطبيق الإجراءات الاحترازية، ونجاح الحملة الوطنية للقاح، من خلال توفير التطعيمات في المنشآت الصحية والمراكز المعتمدة، في جميع مناطق الامارات، وضمان وصول اللقاح لأكبر شريحة من المواطنين والمقيمين، إضافة إلى وعي مجتمع الإمارات بأهمية اللقاح والتقيد بالإجراءات الوقائية المتخذة، كما يؤكد الإنجاز على ثقة المجتمع بكفاءة المنظومة الصحية، وجدارة الإجراءات التي اتخذتها الدولة، في سبيل حماية صحة وسلامة الجميع.



وكانت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الاماراتية قد أعلنت عن تسجيل 1520 إصابة في الدولة يوم الجمعة (6 أغسطس)، لتواصل انخفاضها بشكل ملحوظ خلال الأسبوع، مسجلة أمس 1215 حالة.



إلى ذلك، كشفت الوزارة عن تقديم 24.845 جرعة من لقاح كوفيد 19 خلال 24 ساعة الماضية، ليبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى أمس 17.313.163 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 175.05 جرعة لكل 100 شخص.

البيان