لليوم الخامس على التوالي.. زيادة غير مسبوقة في إصابات كورونا بروسيا

الوكيل الاخباري- لليوم الخامس على التوالي، شهدت روسيا زيادة غير مسبوقة في حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد.



وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة تفشي الفيروس التاجي في روسيا اليوم الاثنين عن رصدها 34325 إصابة جديدة بالعدوى خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 34303 إصابات أمس الأحد و33208 إصابات السبت و32196 إصابة الجمعة و31299 إصابة الخميس.



ويتوزع أكبر عدد من الإصابات بين العاصمة موسكو (6823 حالة) وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ (3097 حالة) ومقاطعة موسكو (2768 حالة).



وارتفعت حصيلة ضحايا الفيروس التاجي في البلاد خلال اليوم الأخير بواقع 998 حالة وفاة، مقابل 997 وفاة في اليوم السابق.



وتماثل 16431 مريضا في روسيا منذ أمس للشفاء من مرض "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا.



وسجلت في البلاد إجمالا منذ بداية الجائحة ثمانية ملايين و27012 إصابة مؤكدة بالفيروس التاجي، منها 224310 حالات وفاة وسبعة ملايين و17055 حالة شفاء.



وأجري في روسيا حتى اليوم أكثر من 201.2 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بكورونا، 551 ألفا منها خلال آخر 24 ساعة.



المصدر: روسيا اليوم

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