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الثلاثاء، 22-08-2023 02:17 م

ما هي العلاقة بين كورونا وارتفاع ضغط الدم؟

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الوكيل الإخباري - أظهر تحليل للسجلات الطبية الإلكترونية، لأكثر من 45 ألف شخص، أن عدوى فيروس كورونا مرتبطة بشكل كبير بتطور ارتفاع ضغط الدم.

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ومن المعروف أن عدوى كورونا تكون عادة أكثر حدة لدى مرضى ضغط الدم، بما في ذلك ارتفاع معدلات الاستشفاء والوفيات، مقارنة بمن لديهم ضغط دم طبيعي، لكن لم يكن مؤكداً أن العدوى سبب مستقل في تطوّر حالة الضغط المرتفع.


ونُشرت نتائج البحث اليوم في دورية "هايبرتنشن"، وأجرى الدراسة فريق في كلية طب ألبرت أينشتاين بنيويورك، استناداً إلى السجلات الصحية للمدينة.


وقارن الباحثون بين بيانات أكثر من 45 ألف مصاب بعدوى كوفيد-19، وحوالي 14 ألف مصاب بالإنفلونزا، تم نقلهم إلى المستشفى بين مارس (آذار) 2020 وفبراير (شباط) 2022، وعادوا إليها خلال فترة متابعة متوسطها 6 أشهر، ولم يكن لديهم تاريخ مع ارتفاع الضغط قبل العدوى.


ووجد التحليل أنه خلال فترة المتابعة، أصيب بارتفاع الضغط 21% من الذين دخلوا المستشفى نتيجة عدوى كورونا، مقارنة بـ 16% ممن دخلوا المستشفى بسبب الإنفلونزا، و4 ممن لم يدخلوا المستشفى بسبب الإنفلونزا.


وأشارت النتائج إلى أن الذين تزيد أعمارهم عن 40 عاماً، أو يعانون من حالات موجودة مسبقاً، مثل مرض الانسداد الرئوي المزمن أو مرض الشريان التاجي، كانوا أكثر عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم.

 

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