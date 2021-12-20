الإثنين 20-12-2021
الوكيل الاخباري

تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء - تحذيرات

عودة حركة الملاحة في موانئ العقبة

التربية تتفقد مراكز امتحان الدورة التكميلية للثانوية العامة في عجلون

اعادة فتح طريق الأزرق - العمري

هيئة الاتصالات تلقت طلبا رسميا لحجب 28 تطبيقا غير مرخص لنقل الركاب

مؤتمر حول اللغة العربية في مأدبا

بلد عربي يقر حظر تجول نهاية العام والغاء احتفالات رأس السنة

آخر تطورات حالة الطرق في المملكة

متحور أوميكرون يجبر المنظمين على إرجاء منتدى دافوس الاقتصادي العالمي

تساقط كثيف للثلوج في عجلون وتحذيرات من الخروج

الإثنين، 20-12-2021 06:33 م

متحور أوميكرون يجبر المنظمين على إرجاء منتدى دافوس الاقتصادي العالمي

12202120131950843217550


 الوكيل الاخباري - أرجأ منظمو منتدى دافوس الاقتصادي العالمي انعقاده، الذي كان مقرراً في الفترة من 17 إلى 21 كانون الثاني في دافوس السويسرية، بسبب مخاوف مرتبطة بانتشار المتحوّر أوميكرون.

وأوضح المنظمون، في بيان صحفي ونقلته وكالة فرانس 24، أن الاجتماع الذي يجمع رجال أعمال وسياسيين ودبلوماسيين، سيعقد في وقت مبكر من الصيف المقبل، علماً أن منتدى دافوس الاقتصادي ألغي العام الماضي بسبب جائحة كوفيد-19.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
52021417250196381638

بلد عربي يقر حظر تجول نهاية العام والغاء احتفالات رأس السنة

61c07a2b4c59b713572ddde9

سوبيانين: موسكو فقدت 800 مليار روبل تقريبا على مكافحة كورونا

61c0878842360445b01eed58

الوكالة الأوروبية للأدوية تجيز لقاح نوفافاكس المضاد لكورونا

61c079854c59b714b533b268

بلجيكا توافق على بدء تطعيم الأطفال ضد فيروس كورونا

000_1QW5NT

بعد الإصابة بكورونا.. متى يمكن أن تقع الوفاة؟

GettyImages-1355867968

تسجيل 4 إصابات بمتحور أوميكرون في الهند