متحور أوميكرون يجبر المنظمين على إرجاء منتدى دافوس الاقتصادي العالمي

الوكيل الاخباري - أرجأ منظمو منتدى دافوس الاقتصادي العالمي انعقاده، الذي كان مقرراً في الفترة من 17 إلى 21 كانون الثاني في دافوس السويسرية، بسبب مخاوف مرتبطة بانتشار المتحوّر أوميكرون.



وأوضح المنظمون، في بيان صحفي ونقلته وكالة فرانس 24، أن الاجتماع الذي يجمع رجال أعمال وسياسيين ودبلوماسيين، سيعقد في وقت مبكر من الصيف المقبل، علماً أن منتدى دافوس الاقتصادي ألغي العام الماضي بسبب جائحة كوفيد-19.

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