محطة قطارات تتحول إلى مركز للتلقيح ضد كورونا في جنوب إفريقيا

الوكيل الإخباري - حولت جنوب إفريقيا محطة قطارات مهملة في البلاد، إلى مركز للتلقيح ضد كورونا مع قطار يؤمن اللقاحات إلى المناطق النائية في هذا البلد الأكثر تأثرا بالجائحة في القارة الإفريقية.



وكان نحو 15 شخصا ينتظرون بهدوء دورهم على الرصيف، جالسين على كراس بلاستيكية قبل الصعود إلى عربة القطار واحدا تلو الآخر.

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ولم يتلق اللقاح سوى 14% تقريبا من إجمالي سكان البلاد البالغ عددهم 59 مليونا.



كما خصصت شركة المواصلات العامة "ترانسنيت" قطارا سمته "ترانسفاكو" لتوفير اللقاحات في المناطق النائية خصوصا.



وقال بابالو موكوانا المسؤول عن القطار الذي يقف لأسبوعين في سبرينغز على بعد حوالى 50 كيلومترا من جوهانسبورغ "نريد أن نلقح على وجه السرعة أكبر عدد ممكن من الأشخاص"، لكن أقل من 100 شخص يحضرون إلى الموقع كل يوم.

وبعدما جهدت الدولة للحصول على لقاحات مضادة لكوفيد-19 وتأخرت كثيرا في حملة التلقيح، باتت السلطات تواجه إحجاما من السكان.



وكانت جنوب إفريقيا التي سجل فيها أكثر من 2,7 مليون إصابة ونحو 80 ألف وفاة، أجازت قبل مدة تلقيح من تخطوا 18 من العمر.

المصدر : روسيا اليوم