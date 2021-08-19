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الخميس، 19-08-2021 09:08 م

محكمة إسبانيا تأمر بإنهاء حظر التجول في برشلونة

اسبانيا


الوكيل الاخباري - أمرت محكمة إسبانيا، اليوم الخميس، بإنهاء حظر التجول في برشلونة، الذي فرض يوم 16 يوليو الماضي، عقب موجة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا.

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وكانت محكمة كتالونيا وافقت على فرض حظر التجول في الإقليم، بعد أن بلغ معدل الإصابات بفيروس كورونا على مستوى البلاد في أسبوعين عتبة تقارب 470 حالة لكل 100 ألف شخص.

 

و يشترط حيازة فحص سلبي لحضور الفعاليات في الهواء الطلق التي تجمع أكثر من 500 شخص.


وخلال جائحة الفيروس في إسبانيا، تم تسجيل أكثر من 4 ملايين إصابة، وأكثر من 82 ألف حالة وفاة نتيجة مضاعفات المرض، وشفاء أكثر من 4 ملايين شخص.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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