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الخميس، 22-10-2020 01:07 م

مسؤول صحي ألماني: لا يزال بإمكاننا إبطاء الجائحة

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الوكيل الإخباري- بقفزة قياسية حادة، سجلت السلطات الصحية في ألمانيا لأول مرة منذ بداية الجائحة أكثر من 10 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة.

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وأكد معهد روبرت كوخ الفدرالي الألماني للأمراض المعدية اليوم الخميس رصد 11287 إصابة جديدة بالوباء خلال آخر 24 ساعة (مقابل 7595 إصابة في اليوم السابق)، ما يمثل ثاني قفزة غير مسبوقة في حصيلة الإصابات خلال أسبوع.


وسجل المعهد 30 وفاة جديدة جراء الوباء خلال اليوم الأخير، مقابل 39 وفاة في اليوم السابق.


وارتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات بكورونا التي سجلت في ألمانيا منذ بداية الجائحة إلى 392049 منها 9905 حالات وفاة و304173 حالة شفاء.


وحذر رئيس معهد روبرت كوخ، لوتار فيلر، اليوم من أن الوضع أصبح خطيرا جدا، مؤكدا أنه يتعين على ألمانيا التأهب لسيناريو خروج انتشار الفيروس عن السيطرة.
في الوقت نفسه، أشار المسؤول إلى أنه لا يزال من الممكن إبطاء تفشي العدوى في البلاد من خلال الامتثال المنهجي للتدابير المشددة، بما فيها ارتداء الكمامات والامتناع عن حضور الحفلات الخاصة.


وقال: "إذا استطعنا خفض الأرقام فسيكون بإمكاننا إدارة ذلك، وهذه هي الأولوية، لكننا لن نتمكن من خفض هذه الأرقام ما لم نلتزم بهذه المعايير".

 

المصدر: روسيا اليوم



 




 

 


 

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