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الأربعاء، 30-06-2021 04:47 م

مصر تعلن إنتاج أولى جرعات لقاح كورونا في البلاد

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الوكيل الإخباري- أعلنت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد، إنتاج أول 300 ألف جرعة لقاح "سينوفاك" بصناعة مصرية في البلاد، واصفة ذلك بالانتصار الكبير.

وأشارت وزيرة الصحة، خلال تفقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، للمعدات المشاركة بمبادرة حياة كريمة، إلى أنه تم فتح مصنعين تابعين لشركة فاكسيرا، الأول يعمل بطاقة إنتاجية في الشفت الواحد 300 ألف جرعة يوميا، ويمتد إلى شفتين لـ 600 ألف جرعة يوميا وبطاقة انتاجية سنوية من 110 لـ 220 مليون جرعة.

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وأضافت، أن المصنع الثاني، سيعمل بطاقة انتاجية تصل إلى 3 ملايين جرعة يومية ومليار جرعة سنويا. وكشفت، أنه بدءا من أغسطس، سيتم انتاج مصر للقاحات من 10 لـ 15 مليون جرعة شهرية.


ويذكر، أن مصر وقعت اتفاقية مع شركة سينوفاك الصينية، لتصنيع 40 مليون جرعة سنويا، وتم زيادة الجرعات إلى 80 مليون جرعة خلال الـ 6 أشهر القادمة.

 

المصدر: روسيا اليوم


 




 

 


 

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