مع اقتراب شهر رمضان.. مصر تخفف قيود كورونا

الوكيل الاخباري- قررت اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية بمصر ، تخفيف جملة من القيود المفروضة لمكافحة جائحة كورونا.



وخلال اجتماع برئاسة مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تمت الموافقة على السماح بفتح دور المناسبات الملحقة بالمساجد، وكذا أداء درس العصر، وخاطرة التراويح، بالمساجد الكبرى خلال شهر رمضان.



وصرح المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري نادر سعد، بأنه تمت الموافقة أيضا على السماح بإقامة موائد الرحمن خلال شهر رمضان، وكذا مد مواعيد غلق المحال والمطاعم والمقاهي وغيرها في شهر رمضان حتى الساعة الثانية صباحا، على أن يُصدر وزيرا السياحة والآثار، والتنمية المحلية، القرارات التنفيذية الخاصة بهذا الشأن.



كما تمت الموافقة على إقامة الأفراح والاحتفالات في القاعات المغلقة بالفنادق، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وذلك بداية من شهر أبريل المقبل.

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روسيا اليوم