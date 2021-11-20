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السبت، 20-11-2021 02:17 م

وفاة و93 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

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الوكيل الإخباري-أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم السبت، تسجيل وفاة، و93 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و282 حالة تعافٍ خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

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وأكد الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية في فلسطين، أن حالة وفاة سجلت في قطاع غزة، بينما لم يتم تسجيل أي حالة وفاة في الضفة.


وقالت إن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: بيت لحم 18، طوباس 3، الخليل 5، طولكرم 2، جنين 2، نابلس 3، رام الله والبيرة 5، قطاع غزة 55، لافتة إلى أنه تم إجراء 1480 فحصا.


وأضافت الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: بيت لحم 13، طوباس 5، الخليل 28، طولكرم 4، جنين 17، نابلس 3، رام الله والبيرة 8، ضواحي القدس 2، أريحا والأغوار 2، قطاع غزة 200.


وذكرت أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 98.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.6%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.
ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 42 مصابا في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام "كورونا" في مستشفيات الضفة 73 مصابا، بينهم 8 مصابين على أجهزة التنفس الاصطناعي.


وعن عدد الجرعات التي تم إعطاؤها للأفراد، أوضحت أن عددها الكلي في فلسطين بلغ 2,763,336 جرعة، من بينها 1,995,284 في الضفة، و768,052 في قطاع غزة.

 

وفا

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