الإثنين 21-06-2021
الوكيل الاخباري

فيديو- آخر ما نشرته الحقوقية الإماراتية آلاء الصديق قبل وفاتها

تراجع التخليص على مركبات الهايبرد بمعدل يتجاوز الـ 50 % خلال 5 شهور

التربية لـ الوكيل: خدمة إلكترونية جديدة خاصة بطلبة التوجيهي

وفاة عاملين إثر حريق ' محل قهوة ' بالبلقاء

أسعار الذهب الاثنين 21/6/2021

الصحة تدعو مرشحين لاستكمال إجراءات التعيين.. 'أسماء'

وفيات الاثنين 21/6/2021

استكمالاً لسلسلة زياراته الميدانية.. الخصاونة يزور مأدبا اليوم

انخفاض عدد إصابات كورونا النشطة إلى 6633 حالة

ارتفاع تحصيلات ضريبة المبيعات 29.7%

الإثنين، 21-06-2021 09:51 ص

1025 وفاة جديدة بكورونا في البرازيل

برازيل


الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة البرازيلية عن تسجيل 1025 وفاة و44178 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة.

اضافة اعلان


وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 501825، فيما عدد الإصابات تجاوز الـ17.9 مليون.


وتظاهر الآلاف يوم السبت الماضي في جميع أنحاء البرازيل، احتجاجا على طريقة تصدي الرئيس جايير بولسونارو لجائحة فيروس كورونا، متهمين إياه بالمماطلة في تأمين لقاحات كورونا بالسرعة الكافية.


وعلى صعيد حملة التطعيم ضد الفيروس، أجازت هيئة الرقابة الصحية بالبرازيل "إنفيزا" في الـ5 من يونيو الحالي استيراد واستخدام لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لكورونا.


وقال كيريل ديمترييف رئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة المسؤول عن تسويق اللقاح في الخارج، إن "سبوتنيك V" سيصل إلى البرازيل في يوليو المقبل.

 

المصدر : روسيا اليوم 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
لقاح

فضيحة تهز السويد.. بيع أكثر من 100 ألف شهادة كورونا مزيفة

كورونا

تعايشوا مع الفيروس.. تعليمات دولة يئست من كورونا

مكسيك

المكسيك تسجل 36 وفاة جديدة بكورونا

هند

الهند تعلن ظهور طفرة جديدة لفيروس كورونا

w

السويد تمدد حظر دخول غير المطعمين ضد كورونا

كورونا-غزة0000

الصين تتعهد بتقديم 3 مليارات دولار للدول النامية لمواجهة كورونا

أخبار متعلقة
برازيل

وفيات كورونا في البرازيل تتجاوز 461 ألف حالة

60b1c7294c59b735982fa97f

الولايات المتحدة لا تزال تتصدر قائمة الدول الأكثر تضررا من كورونا

هند

تحسن طفيف في الوضع الوبائي بالهند

الهند

الهند تسجل أدنى حصيلة يومية بإصابات كورونا منذ شهر ونصف

'

الفلبين توافق على الاستخدام الطارئ للقاح ' فايزر' للأطفال

بريطانيااا

بريطانيا.. ثلاث حالات وفاة و2439 إصابة جديدة بكورونا