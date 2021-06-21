1025 وفاة جديدة بكورونا في البرازيل

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة البرازيلية عن تسجيل 1025 وفاة و44178 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة.

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وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 501825، فيما عدد الإصابات تجاوز الـ17.9 مليون.



وتظاهر الآلاف يوم السبت الماضي في جميع أنحاء البرازيل، احتجاجا على طريقة تصدي الرئيس جايير بولسونارو لجائحة فيروس كورونا، متهمين إياه بالمماطلة في تأمين لقاحات كورونا بالسرعة الكافية.



وعلى صعيد حملة التطعيم ضد الفيروس، أجازت هيئة الرقابة الصحية بالبرازيل "إنفيزا" في الـ5 من يونيو الحالي استيراد واستخدام لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لكورونا.



وقال كيريل ديمترييف رئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة المسؤول عن تسويق اللقاح في الخارج، إن "سبوتنيك V" سيصل إلى البرازيل في يوليو المقبل.

المصدر : روسيا اليوم