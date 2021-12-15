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الأربعاء، 15-12-2021 03:43 م

5 أعراض لمتحور أوميكرون تختلف عن المعتادة في كورونا !

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الوكيل الإخباري-قد تختلف أعراض أوميكرون قليلا عن الأنواع الأخرى من متحوّرات فيروس كورونا، لذلك من الضروري للغاية الانتباه إلى أي علامات جديدة للعدوى.
وما تزال أعراض فيروس كورونا تشمل السعال الأكثر شيوعا والحمى الشديدة وفقدان التذوق والشم.

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ولكن لدى أوميكرون أيضا بعض الأعراض الخاصة بهذا النوع المعين، وفقا لما ذكره الطبيب العام الدكتور غاري بارتليت. وحذر من أن المرضى أكثر عرضة للإصابة بشعور غريب في حلوقهم.

 

وأضاف الطبيب أن التعب المستمر وآلام العضلات وحتى التعرق الليلي يمكن أن تكون كلها علامات على الإصابة بأوميكرون.

وقال بارتليت لـ "إكسبريس": "قد تبدو أعراض أوميكرون في البداية أكثر اعتدالا مقارنة بالعدوى من متحوّر دلتا. وقد يتسبب أوميكرون في ظهور الأعراض المعتادة المعروفة، مثل انسداد الأنف والحمى والسعال المستمر (السعال لأكثر من نصف يوم) والتهاب الحلق وفقدان حاستي التذوق والشم.

 

وتشمل الأعراض التي قد تكون أكثر تحديدا لأوميكرون: حكة الحلق بدلا من التهابه، والسعال الجاف المستمر والتعب الشديد والإرهاق وآلام العضلات، والتعرق الليلي.

 

وقد تكون هذه هي الأعراض الأولى والوحيدة لمتحوّر أوميكرون".

وأضاف بارتليت، فقط لأنك أصبت بـ "كوفيد" في الماضي، فهذا لا يعني بالضرورة أنك لن تلتقط أوميكرون.

ومن الضروري للغاية أن يبحث الجميع عن أي من الأعراض الشبيهة بالإنفلونزا التقليدية.

 

روسيا اليوم

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