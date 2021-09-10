الجمعة 10-09-2021
الوكيل الاخباري

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الجمعة، 10-09-2021 04:59 م

5 وفيات و2311 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

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الوكيل الإخباري - أعلنت وزير الصحة الفلسطينية ، الدكتورة مي الكيلة، اليوم الجمعة، تسجيل 5 وفيات، و2311 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و1660 حالة تعافٍ، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

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وقالت الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية، إن الوفيات الجديدة سجلت في المحافظات كما يلي: قطاع غزة (4)، نابلس (1).


وأضافت أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: طولكرم (188)، سلفيت (67)، نابلس (240)، طوباس (42)، قلقيلية (60)، جنين (152)، رام الله والبيرة (130)، أريحا والأغوار (13)، ضواحي القدس (12)، الخليل (34)، بيت لحم (2)، قطاع غزة (1371)، مؤكدة إجراء 10382 فحصا.


وتابعت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: طولكرم (217)، سلفيت (26)، نابلس (217)، طوباس (23)، قلقيلية (849)، جنين (128)، رام الله والبيرة (130)، أريحا والأغوار (2)، ضواحي القدس (11)، الخليل (40)، بيت لحم (59)، قطاع غزة (777).
وذكرت الكيلة أن نسبة التعافي من الفيروس في فلسطين بلغت 90.9%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 8.1% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.


ولفتت إلى وجود 70 مصابا في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام "كورونا" في مستشفيات الضفة 170 مصابا، بينهم 10 مصابين على أجهزة التنفس الاصطناعي.


وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة للفيروس، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 1,202,045، بينهم 496,050 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

 

المصدر : وفا 

 

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