الترقيع يعود إلى الواجهة: موضة تجمع بين الإبداع والاستدامة

سواء باستخدام خيوط ملوّنة أو أقمشة مختلفة، يمنح هذا الاتجاه الملابس القديمة حياة جديدة، ويقلل من الاستهلاك المفرط. وهو أيضًا طريقة ممتعة واقتصادية للتعبير عن الذات.
🧵 الترقيع اليوم = ستايل + وعي + شخصية.
-
أخبار متعلقة
-
رغم موضة الراحة.. الكعب العالي لا يفقد بريقه
-
من الصيف إلى الخريف: ألوان شعر دافئة
-
روسيا تدعم ازدهار الموضة العربية
-
العناية بالشعر في الخريف: دليلك لتجنب الجفاف والتساقط
-
نقاط البولكا ... لأظافر ناعمة وعصرية
-
انتفاخ تحت العين: الأسباب والحلول الفعالة
-
5 حلول سهلة لإخفاء تجاعيد محيط الشفاه
-
رائحة الشعر الكريهة.. أسبابها وحلول فعّالة للتخلص منها