الترقيع يعود إلى الواجهة: موضة تجمع بين الإبداع والاستدامة

تعبيرية
 
الثلاثاء، 02-09-2025 02:10 م

الوكيل الإخباري-   لم يعد ترقيع الملابس مجرد حل مؤقت، بل أصبح صيحة عالمية تعبّر عن الذوق الشخصي والوعي البيئي. من دور الأزياء الكبرى مثل Gucci إلى الخياطة المنزلية، يتجه الكثيرون لاعتماد الترقيع المرئي كفن مميز، يحوّل العيوب إلى لمسات فنية.

سواء باستخدام خيوط ملوّنة أو أقمشة مختلفة، يمنح هذا الاتجاه الملابس القديمة حياة جديدة، ويقلل من الاستهلاك المفرط. وهو أيضًا طريقة ممتعة واقتصادية للتعبير عن الذات.


🧵 الترقيع اليوم = ستايل + وعي + شخصية.

 

