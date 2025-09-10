السردين... سرّ طبيعي لبشرة نضرة وخالية من الالتهابات

الوكيل الإخباري- يرتبط جمال البشرة ارتباطاً وثيقاً بنمط الحياة، وعلى رأسه النظام الغذائي، فبينما تساهم بعض الأطعمة في زيادة مشاكل البشرة مثل حب الشباب والاحمرار، تُظهر دراسات حديثة أن سمك السردين يُعد من الأطعمة "السوبر" التي تعزز نضارة الجلد وتحارب علامات الشيخوخة المبكرة.

اضافة اعلان



فوائد السردين للبشرة

بحسب خبراء الجلد والتغذية، يتميز السردين بتركيبة غنية من:

أحماض أوميغا 3 الدهنية: تقلل من الالتهابات المرتبطة بحب الشباب، وتحسن حاجز الجلد الطبيعي.

مضادات الأكسدة: تحارب الجذور الحرة المسببة للتجاعيد.

البروتينات: تُعزز إنتاج الكولاجين المسؤول عن مرونة الجلد وشبابه.



كما تُساعد الدهون الصحية الموجودة في السردين على:

ترطيب البشرة من الداخل.

دعم تكوين السيراميدات الضرورية لصحة الطبقة الخارجية من الجلد.

تهدئة الالتهابات الجلدية الناتجة عن أمراض مثل الإكزيما والصدفية.



أطعمة قد تؤثر سلبًا على البشرة

من جهة أخرى، يُحذّر الخبراء من بعض الأطعمة التي قد تُفاقم مشاكل الجلد، وتشمل:

السكريات المكررة: تزيد من نسبة الالتهابات في الجسم، وترتبط بظهور حب الشباب.

منتجات الألبان: قد تؤثر على توازن الهرمونات، ما ينعكس سلبًا على البشرة.

الأطعمة الحارة والمشروبات الساخنة: تساهم في تفاقم مشكلة الوردية عبر توسيع الأوعية الدموية.

الأطعمة المالحة: تسبب احتباس السوائل، ما يؤدي إلى ظهور الجيوب تحت العين.

الزيوت المكررة: تؤثر سلبًا على مرضى الصدفية بفضل خصائصها الالتهابية.



خلاصة

رغم أهمية مستحضرات التجميل والعناية اليومية، إلا أن التغذية تظل خط الدفاع الأول للحفاظ على بشرة صحية ومتوازنة. ويُعد إدراج السردين ضمن نظام غذائي متوازن خياراً ذكياً لكل من يسعى لبشرة مشرقة، خالية من الالتهابات والتجاعيد المبكرة.