الوصفات المنزلية والنصائح السهلة التي ستساعدك في تعزيز إشراقة بشرتك

التقشير هو الخطوة الأولى للحصول على بشرة ناعمة ونضرة، حيث يساعد في إزالة خلايا الجلد الميتة ويعزز تجدد الخلايا. لتحضير مقشر منزلي بسيط:
استخدمي التقشير مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج دون التسبب في جفاف أو تهيج البشرة.
البشرة النضرة تبدأ من الترطيب العميق. يساعد الترطيب في الحفاظ على مرونة الجلد ومنع ظهور التجاعيد، لذا جربي هذه الوصفات المنزلية:
- الألوفيرا والعسل:امزجي ملعقة كبيرة من جل الألوفيرا الطبيعي مع ملعقة صغيرة من العسل. وطبقي المزيج على وجهك واتركيه لمدة 15 دقيقة قبل غسله.
- زيت اللوز:ضعي بضع قطرات من زيت اللوز الدافئ على بشرتك ودلكي بلطف قبل النوم.
كذلك اشربي الكثير من الماء يومياً للحفاظ على ترطيب داخلي يدعم جمال بشرتك.
للحصول على بشرة مشرقة قبل رأس السنة، جربي أقنعة طبيعية تمنحك تفتيحاً وإشراقة:
- ماسك الكركم و اللبن: امزجي ملعقة صغيرة من الكركم مع ملعقة كبيرة من اللبن وملعقة صغيرة من العسل. ضعي القناع على وجهك لمدة 20 دقيقة ثم اغسليه بالماء الفاتر.
- ماسك البطاطا :ابرشي نصف حبة بطاطا واعصريها للحصول على عصير، ثم استخدمي قطعة قطن لتوزيع العصير على وجهك واتركيه حتى يجف قبل غسله.
تحتوي هذه المكونات على مضادات أكسدة طبيعية تساعد في تفتيح البشرة وتوحيد لونها.
لا شيء يعزز جمال البشرة مثل النوم الكافي، لذا احرصي على النوم من 7 إلى 8 ساعات يومياً لتسمحي لبشرتك بالتجدد الطبيعي. واستخدمي وسادة ناعمة ونظيفة، ويفضل أن تكون مصنوعة من الحرير لتقليل الاحتكاك مع بشرتك. فالنوم يقلل من ظهور الهالات السوداء ويمنحك بشرة مشرقة وصحية.
التغذية الصحية
ما تتناولينه يؤثر بشكل مباشر على نضارة بشرتك. لذا أكثري من الأطعمة الغنية بفيتامين C: مثل البرتقال والفراولة، لتحفيز إنتاج الكولاجين. والأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة مثل المكسرات والخضروات الورقية، لمحاربة علامات الشيخوخة، كذلك أكثري من الأوميغا 3 أي من الأسماك الدهنية مثل السلمون، للحفاظ على مرونة البشرة وترطيبها.
شرب الماء بانتظام
الماء هو السر الأساسي للبشرة الصحية. يساعد في طرد السموم من الجسم وترطيب البشرة من الداخل.
لذلك من الأفضل الحرص على شرب 8 أكواب من الماء يومياً. وأضيفي شرائح من الخيار أو الليمون لتعزيز النكهة والفائدة.
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