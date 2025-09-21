حمض الغليكوليك: فوائده للبشرة والشعر وكيفية استخدامه

الوكيل الإخباري- حمض الغليكوليك هو أحد أحماض الفاكهة (AHA) الشائعة في منتجات العناية بالبشرة، ويُستخرج من العنب، الشمندر وقصب السكر، ويُستخدم غالبًا بصيغ صناعية لتعزيز فعاليته.



✅ فوائده للبشرة:

يُقشّر البشرة بلطف بإذابة خلايا الجلد الميت.

يُسرّع تجدد الخلايا ويُحسّن ملمس البشرة.

يخترق الجلد بفعالية بسبب جزيئاته الصغيرة.

يُستخدم في علاجات حب الشباب، التصبغات، والخطوط الدقيقة.



🧴 كيف يُستخدم؟

يتوفر في: كريمات، أمصال، تونر، مقشرات، وأقنعة.

للبشرة العادية والدهنية: يمكن استخدامه يوميًا.

للبشرة الجافة أو الحساسة: مرة إلى مرتين أسبوعيًا فقط.

يُفضل استخدامه ليلاً، مع وضع واقي شمس صباحًا.

لا تخلط بين منتجات تحتوي عليه لتجنب التهيج.



⚠️ لا تخلطه مع:

الريتينول

حمض الساليسيليك

بنزويل بيروكسايد

(لأنها قد تُسبب تهيجًا للبشرة)



✔️ يُفضل خلطه مع:

حمض الهيالورونيك

النياسيناميد

فيتامين E

(لتهدئة وترطيب البشرة)



💆‍♀️ فوائده للشعر:

ينظف فروة الرأس ويُقشرها بلطف.

يُرطّب الألياف الشعرية ويُقوّيها.

يساعد في علاج القشرة والحكة.

يُستخدم في شامبوهات مخصصة لتنظيم الزهم.

