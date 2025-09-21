الأحد 2025-09-21 03:39 م
 

حمض الغليكوليك: فوائده للبشرة والشعر وكيفية استخدامه

الوكيل الإخباري-   حمض الغليكوليك هو أحد أحماض الفاكهة (AHA) الشائعة في منتجات العناية بالبشرة، ويُستخرج من العنب، الشمندر وقصب السكر، ويُستخدم غالبًا بصيغ صناعية لتعزيز فعاليته.

✅ فوائده للبشرة:
يُقشّر البشرة بلطف بإذابة خلايا الجلد الميت.
يُسرّع تجدد الخلايا ويُحسّن ملمس البشرة.
يخترق الجلد بفعالية بسبب جزيئاته الصغيرة.
يُستخدم في علاجات حب الشباب، التصبغات، والخطوط الدقيقة.

🧴 كيف يُستخدم؟
يتوفر في: كريمات، أمصال، تونر، مقشرات، وأقنعة.
للبشرة العادية والدهنية: يمكن استخدامه يوميًا.
للبشرة الجافة أو الحساسة: مرة إلى مرتين أسبوعيًا فقط.
يُفضل استخدامه ليلاً، مع وضع واقي شمس صباحًا.
لا تخلط بين منتجات تحتوي عليه لتجنب التهيج.

⚠️ لا تخلطه مع:
الريتينول
حمض الساليسيليك
بنزويل بيروكسايد
(لأنها قد تُسبب تهيجًا للبشرة)

✔️ يُفضل خلطه مع:
حمض الهيالورونيك
النياسيناميد
فيتامين E
(لتهدئة وترطيب البشرة)

💆‍♀️ فوائده للشعر:
ينظف فروة الرأس ويُقشرها بلطف.
يُرطّب الألياف الشعرية ويُقوّيها.
يساعد في علاج القشرة والحكة.
يُستخدم في شامبوهات مخصصة لتنظيم الزهم.

