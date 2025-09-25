غسل الشعر بالشاي الأخضر.. سر طبيعي لشعر أقوى وأكثر صحة

الوكيل الإخباري- يُعرف الشاي الأخضر بفوائده الصحية المتعددة، لكن ما لا يعرفه الكثيرون أنه لا يقتصر على الاستخدام كمشروب فقط، بل يُمكن الاستفادة منه أيضًا في العناية بالشعر. فبفضل تركيبته الغنية بمضادات الأكسدة والعناصر المغذية، يُعد غسل الشعر بالشاي الأخضر من الطرق الطبيعية التي تساعد على تقوية الشعر وتحفيز نموه والوقاية من مشكلات فروة الرأس.

✅ فوائد غسل الشعر بالشاي الأخضر:

تحفيز نمو الشعر

يحتوي على مضاد الأكسدة (EGCG) الذي ينشّط بصيلات الشعر ويزيد تدفق الدم لفروة الرأس.

مكافحة القشرة

له خصائص مضادة للالتهابات والفطريات، تساعد في تهدئة الحكة وتنظيف فروة الرأس.

تقليل إفراز الدهون الزائدة

يعمل كقابض طبيعي، ينظم إفراز الزيوت ويحافظ على توازن الرطوبة.

تقوية الشعر

مضادات الأكسدة تحمي الشعر من التكسر وتمنحه نعومة ولمعان.

الوقاية من الشيب المبكر

يحارب الإجهاد التأكسدي، ما يساعد في تأخير ظهور الشيب وتساقط الشعر.



طريقة الاستخدام:

اغسلي شعرك بماء الشاي الأخضر البارد بعد التخمير، واتركيه لبضع دقائق قبل شطفه، وكرري ذلك مرتين أسبوعيًا.