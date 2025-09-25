الخميس 2025-09-25 02:24 م
 

غسل الشعر بالشاي الأخضر.. سر طبيعي لشعر أقوى وأكثر صحة

ه
تعبيرية
 
الخميس، 25-09-2025 01:48 م

الوكيل الإخباري-   يُعرف الشاي الأخضر بفوائده الصحية المتعددة، لكن ما لا يعرفه الكثيرون أنه لا يقتصر على الاستخدام كمشروب فقط، بل يُمكن الاستفادة منه أيضًا في العناية بالشعر. فبفضل تركيبته الغنية بمضادات الأكسدة والعناصر المغذية، يُعد غسل الشعر بالشاي الأخضر من الطرق الطبيعية التي تساعد على تقوية الشعر وتحفيز نموه والوقاية من مشكلات فروة الرأس.

اضافة اعلان

 

 ✅ فوائد غسل الشعر بالشاي الأخضر:
تحفيز نمو الشعر
يحتوي على مضاد الأكسدة (EGCG) الذي ينشّط بصيلات الشعر ويزيد تدفق الدم لفروة الرأس.
مكافحة القشرة
له خصائص مضادة للالتهابات والفطريات، تساعد في تهدئة الحكة وتنظيف فروة الرأس.
تقليل إفراز الدهون الزائدة
يعمل كقابض طبيعي، ينظم إفراز الزيوت ويحافظ على توازن الرطوبة.
تقوية الشعر
مضادات الأكسدة تحمي الشعر من التكسر وتمنحه نعومة ولمعان.
الوقاية من الشيب المبكر
يحارب الإجهاد التأكسدي، ما يساعد في تأخير ظهور الشيب وتساقط الشعر.

طريقة الاستخدام:
اغسلي شعرك بماء الشاي الأخضر البارد بعد التخمير، واتركيه لبضع دقائق قبل شطفه، وكرري ذلك مرتين أسبوعيًا.

 

الكونسلتو 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

٤٥ محاميا يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل

أخبار محلية ٤٥ محاميا يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل

2

طب وصحة فقدان حاسة الشم قد يكشف عن هذا المرض

انخفضت قيمة مستوردات الأردن من النفط الخام ومشتقاته والزيوت المعدنية خلال الشهور السبعة من العام الحالي بنسبة 5.7%، وفق بيانات التجارة الخارجية الشهرية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة. ووفق البيانا

اقتصاد محلي تراجع الفاتورة النفطية للأردن بنسبة 5.7% خلال الشهور الـ7 الأولى من 2025

حاويات شحن في مقاطعة جيانغسو، الصين، 10 نيسان 2025.

اقتصاد محلي نمو الصادرات الوطنية بنسبة 8.5% خلال الـ 7 شهور الأولى من 2025

خخم

المرأة والجمال كيف تحمين شعرك من التساقط في الخريف؟

ه

المرأة والجمال غسل الشعر بالشاي الأخضر.. سر طبيعي لشعر أقوى وأكثر صحة

ds

أخبار الشركات ثقة متجدّدة في السوق الأردني وبورصة عمّان تحقّق رقمًا قياسيًّا

العيسوي: المبادرات الملكية ماضية في ترجمة الرؤى الملكية إلى منجزات ملموسة

أخبار محلية رئيس الديوان الملكي يتفقد مشاريع مبادرات ملكية تنموية في المفرق



 
 





الأكثر مشاهدة