نصائح بسيطة لحماية الجلد أثناء الحمل

الوكيل الإخباري- تعاني غالبية السيدات خلال أشهُر الحمل من تغيّرات جلدية كثيرة بعضها يكون طبيعياً ويزول بعد فترة من الولادة، في حين تستمر بعض المشاكل الجلدية الأخرى لفترة أطول.



وهناك عوامل عدة تسبب هذه التغيرات الجلدية، وفي مقدّمها تأثير الهورمونات وتقلّباتها المستمرة، فضلاً عن تمدّد الجلد وليونته وحساسيته، وزيادة الوزن.



كذلك تظهر خلال الحمل الأوردة العنكبوتية على الوجه نتيجة التعرّض لدرجات الحرارة المنخفضة أو المرتفعة، وتختفي مع توازن الهورمونات بعد الولادة.



وتعاني بعض السيدات أيضاً من حَبّ الشباب، وهو من أكثر مشاكل الجلد شيوعاً خلال الحمل، ويُفضّل علاجها بماء الورد والخلطات الطبيعية.



إضافة إلى أن الجلد يصبح أكثر حساسيةً خلال فترة الحمل، ليس فقط بسبب ارتفاع مستويات الهورمونات، ولكن لأنه أصبح أكثر تمدّداً وحساسية.



لذا نقدم لكِ بعض النصائح المهمة التي عليكِ اتباعها لحماية الجلد أثناء الحمل:

- عدم تناول أي أدوية لعلاج حَبّ الشباب خلال فترة الحمل، لأنها قد تُضرّ بالجنين.

- الحد من التعرض لأشعة الشمس بين العاشرة صباحاً والثانية ظهراً، واستخدام الكريمات الواقية من الشمس دائماً.

- وضع كريمات الترطيب يومياً على كامل الجسم والوجه.