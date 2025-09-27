وصفات طبيعية فعالة لعلاج تساقط الشعر وتقويته

جل الصبار: يهدئ فروة الرأس ويزيل الزيوت الزائدة. يوضع نصف كوب من جل الصبار النقي على الشعر ويدلك فروة الرأس، يترك 45 دقيقة ثم يغسل. يُكرر 3-4 مرات أسبوعياً.
زيت جوز الهند: يحتوي على أحماض دهنية تقلل فقدان البروتين. يوضع زيت دافئ على الشعر الرطب، يُغطى ويترك من ساعة إلى ساعتين أو طوال الليل، ثم يغسل.
عصير البصل: يعزز نمو الشعر ويعالج التهابات فروة الرأس. يوضع عصير البصل على الفروة لمدة 15 دقيقة ثم يغسل، ويُكرر أسبوعياً.
زيت الخروع: يرطب الفروة ويساعد في نمو الشعر. يُطبق من الجذور للأطراف، يُغطى بغطاء استحمام، ويُترك 1-2 ساعة ثم يُغسل.
الحلبة: تستخدم بذورها موضعياً أو تؤخذ كمكمل غذائي لتقليل التساقط وتحسين صحة الشعر.
زيت إكليل الجبل: له خصائص مطهرة. يُخلط 2-4 قطرات مع زيت جوز الهند، يُدلك به فروة الرأس 10 دقائق، يُغطى 30 دقيقة ثم يغسل. يُكرر مرتين أسبوعياً.
هذه الوصفات الطبيعية تساعد على تقوية الشعر وتحسين صحة فروة الرأس بطريقة آمنة وفعالة.
