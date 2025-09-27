وصفات طبيعية فعالة لعلاج تساقط الشعر وتقويته

الوكيل الإخباري- تساقط الشعر مشكلة شائعة تعاني منها الكثير من الفتيات، ويمكن علاجها بطرق طبيعية فعالة دون الحاجة لأدوية باهظة. إليك أهم الوصفات الطبيعية لعلاج تساقط الشعر:

جل الصبار: يهدئ فروة الرأس ويزيل الزيوت الزائدة. يوضع نصف كوب من جل الصبار النقي على الشعر ويدلك فروة الرأس، يترك 45 دقيقة ثم يغسل. يُكرر 3-4 مرات أسبوعياً.

زيت جوز الهند: يحتوي على أحماض دهنية تقلل فقدان البروتين. يوضع زيت دافئ على الشعر الرطب، يُغطى ويترك من ساعة إلى ساعتين أو طوال الليل، ثم يغسل.

عصير البصل: يعزز نمو الشعر ويعالج التهابات فروة الرأس. يوضع عصير البصل على الفروة لمدة 15 دقيقة ثم يغسل، ويُكرر أسبوعياً.

زيت الخروع: يرطب الفروة ويساعد في نمو الشعر. يُطبق من الجذور للأطراف، يُغطى بغطاء استحمام، ويُترك 1-2 ساعة ثم يُغسل.

الحلبة: تستخدم بذورها موضعياً أو تؤخذ كمكمل غذائي لتقليل التساقط وتحسين صحة الشعر.

زيت إكليل الجبل: له خصائص مطهرة. يُخلط 2-4 قطرات مع زيت جوز الهند، يُدلك به فروة الرأس 10 دقائق، يُغطى 30 دقيقة ثم يغسل. يُكرر مرتين أسبوعياً.