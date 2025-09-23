وصفات طبيعية للتخلص من اسمرار الكوعين في وقت قصير

1. الليمون مع صودا الخبز
الطريقة: ضعي نصف ليمونة في صودا الخبز وافركي بها الكوعين لمدة 5 دقائق.
الفائدة: تفتيح وتقشير فوري.
التكرار: مرتين أسبوعيًا.
2. زيت جوز الهند والسكر
الطريقة: اخلطي ملعقة سكر مع ملعقة زيت جوز الهند، ودلّكي الكوعين بحركات دائرية.
الفائدة: ترطيب وتقشير وإزالة الجلد الميت.
3. جل الألوفيرا (الصبار)
الطريقة: ضعي جل الصبار الطازج على الكوعين لمدة 20 دقيقة، ثم اشطفيه.
الفائدة: تفتيح وتجديد الخلايا.
التكرار: يوميًا.
4. البطاطا المبشورة
الطريقة: افركي الكوع بشرائح بطاطا طازجة أو ضعي البطاطا المبشورة عليه لمدة 15 دقيقة.
الفائدة: تفتيح طبيعي بفضل الإنزيمات الموجودة في البطاطا.
5. النشا مع ماء الورد
الطريقة: اخلطي ملعقة نشا مع ملعقتين من ماء الورد حتى تحصلي على معجون، ثم ضعيه على الكوعين 20 دقيقة.
الفائدة: تفتيح فوري وتلطيف للبشرة.
✨ نصيحة عامة: احرص على ترطيب الكوعين يوميًا، وارتدي ملابس ناعمة لتقليل الاحتكاك، وتجنّبِ التعرض المفرط للشمس دون حماية.
