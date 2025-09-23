وصفات طبيعية للتخلص من اسمرار الكوعين في وقت قصير

الوكيل الإخباري- يُعد اسمرار الكوعين من المشاكل الشائعة التي تؤثر على المظهر العام، وغالبًا ما ينتج عن تراكم الخلايا الميتة، الجفاف، والاحتكاك المتكرر. إليك مجموعة من الوصفات الطبيعية الفعالة للتفتيح، بحسب موقع Stylecraze:



1. الليمون مع صودا الخبز

الطريقة: ضعي نصف ليمونة في صودا الخبز وافركي بها الكوعين لمدة 5 دقائق.

الفائدة: تفتيح وتقشير فوري.

التكرار: مرتين أسبوعيًا.



2. زيت جوز الهند والسكر

الطريقة: اخلطي ملعقة سكر مع ملعقة زيت جوز الهند، ودلّكي الكوعين بحركات دائرية.

الفائدة: ترطيب وتقشير وإزالة الجلد الميت.



3. جل الألوفيرا (الصبار)

الطريقة: ضعي جل الصبار الطازج على الكوعين لمدة 20 دقيقة، ثم اشطفيه.

الفائدة: تفتيح وتجديد الخلايا.

التكرار: يوميًا.



4. البطاطا المبشورة

الطريقة: افركي الكوع بشرائح بطاطا طازجة أو ضعي البطاطا المبشورة عليه لمدة 15 دقيقة.

الفائدة: تفتيح طبيعي بفضل الإنزيمات الموجودة في البطاطا.



5. النشا مع ماء الورد

الطريقة: اخلطي ملعقة نشا مع ملعقتين من ماء الورد حتى تحصلي على معجون، ثم ضعيه على الكوعين 20 دقيقة.

الفائدة: تفتيح فوري وتلطيف للبشرة.



✨ نصيحة عامة: احرص على ترطيب الكوعين يوميًا، وارتدي ملابس ناعمة لتقليل الاحتكاك، وتجنّبِ التعرض المفرط للشمس دون حماية.

