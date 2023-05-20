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السبت، 20-05-2023 01:36 م

أخطاء استخدام كريم الأساس تجعلك تبدين أكبر سناً

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الوكيل الاخباري - المكياج يزيد الجمال الطبيعي للمرأة، إذ يساعد في لفت الانتباه الإيجابي إليكِ، لكنه لا يبدو كذلك طوال الوقت، فأحياناً يصبح المكياج مشكلة، ويجعلكِ أكبر سناً مما أنتِ عليه، وعادة يرجع ذلك إلى الاستخدام الخطأ لكريم الأساس.

عندما يكون كريم الأساس في مكانه الصحيح، فإنه بمثابة خط دفاع لبقية مظهركِ، ويتضمن ذلك: أحمر الخدود والبرونزر والكحل والمسكارا وأحمر الشفاه، والمزيد، وعندما يكون مظهركِ خالياً من الشوائب، فإن مستويات الثقة تزيد وترتفع إلى أعلاها.

لكن، كيف يفسد كريم الأساس مظهرك؟

1. استخدام مسحوق غير معدني:
من الناحية المثالية، لا يعد كريم الأساس المسحوق الخيار الأفضل، إذا كنتِ قلقة بشأن التأكيد على الخطوط الدقيقة أو التجاعيد، لكن إذا كان هذا هو النوع المفضل لديكِ، فيجب عليك تجنب استخدام مسحوق غير معدني.

2. تخطي الترطيب:
ترك بشرتك جافة قبل وضع كريم الأساس الخاص بك الخطأ الأكبر لبشرتكِ، لذلك ابحثي عن مرطب، يمكنكِ استخدامه قبل اتخاذ الخطوة التالية مع كريم الأساس المفضل لديكِ، حتى إذا كانت بشرتكِ دهنية، فلا تتخطي الترطيب أبداً، للحفاظ على مظهر كريم الأساس الصحي.

3. تمهيد البشرة:
يعد تمهيد البشرة من الخطوات الضرورية في الحفاظ على مظهركِ مثالياً مع المكياج، فهو من الخطوات الأولى قبل وضع كريم الأساس، لأنه يساعد مكياجكِ على البقاء لفترة أطول من دون ظهور خطوط أو علامات أو بقع.

4. طبقات من كريم الأساس:
قد تعتقدين أنه كلما زاد كريم الأساس، كلما أصبحت البشرة موحدة أكثر، بالتأكيد هذا المفهوم خاطئ، لأنه يزيد التجاعيد والخطوط الدقيقة، بل يجعل ملامحكِ أكثر حدة وتبدين أكبر من سنكِ.


5. كريم أساس مملوء بالبارابين:
هناك سبب يجعل الناس في صناعة التجميل يعارضون استخدام منتجات العناية بالبشرة المصنوعة من البارابين، وربما أخبرك مصفف شعرك بتجنب الشامبو والبلسم مع البارابين في قائمة المكونات، ولأسباب مماثلة يجب عليكِ تجنب كريم الأساس المصنوع من البارابين.

وفقاً لدراسة نشرت في علم السموم، فإن البارابين الشائع الموجود في المكياج، يمكن أن يضر بالجلد، ويسبب موت الخلايا بشكل أسرع عند التعرض لأشعة الشمس، ويمكن أن يسبب البارابين حتى تلفاً دائماً للحمض النووي مع تسريع عملية الشيخوخة.

6. ترك كريم الأساس دون مزج:
خذي وقتكِ عند تطبيق كريم الأساس، فهذه الخطوة في روتين المكياج، لأنه عندما تتركين أساسكِ دون مزج، يصبح مظهره متراكماً على الجلد وغير سلس، ما يزيد الخطوط الرفيعة وبالتالي تبدين بعمر أكبر.

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