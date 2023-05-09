الثلاثاء 09-05-2023
الوكيل الاخباري

توضيح حول آلية دفع رسوم الخدمات الجديدة التي تم اضافتها على تطبيق سند

تركيا ترفع الحد الأدنى للأجور إلى 768 دولاراً

صرف رواتب معلمي الإضافي (الأردنيين) الأسبوع القادم

الجامعة الهاشمية تنعى الدكتور الفريجات

التربية: تحويل رواتب الإضافي السوريين والمخيمات للبنوك الأربعاء

شكاوى مواطنين من عدم إلتزام مطاعم شعبية بالأسعار

أردوغان يعلن زيادة أجور العمالة الحكومية 45%

توقيف رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان خلال وجوده في المحكمة

تركيا تعلن عن إنشاء مركز تنسيق عسكري في سوريا

الصرافين: توقع ارتفاع نسبة حوالات المغتربين الأردنيين من 5 -15% الصيف الحالي

الثلاثاء، 09-05-2023 01:14 م

أخطاء تجعل أمصال البشرة أقل فعالية.. حاولي تجنبيها

019e5635-1509-43e3-8273-816edb343134


الوكيل الاخباري - الأمصال هي مرطبات قوية تحتوي على مكونات أكثر نشاطا من منتجات العناية بالبشرة الأخرى، عادة ما تكون خفيفة الوزن وتأتي في زجاجات مع قطارات لسهولة التطبيق وتنتشر عبر الجلد، مع تركيز أعلى من المكونات النشطة مثل الريتينول أو حمض الهيالورونيك أو غيرها من الرافعات الثقيلة للعناية بالبشرة.

اضافة اعلان


ولكن مثل العديد من العلاجات، هناك طرق يمكنكِ من خلالها جعل الأمصال أقل فعالية ووقف التقدم الذي يمكن أن تحرزه مع بشرتك، فيما يلي بعض هذه الأخطاء، وكيفية تجنبها.

 




1. المصل بعد المرطب
العناية بالبشرة هي كيمياء، وعليكِ أن تدركي أنه عندما يكون لديكِ روتين للعناية بالبشرة، فإنكِ تضعين مواد كيميائية ومخاليط من أنواع مختلفة مع بعضها البعض، وهذا هو السبب في أن الترتيب الذي تستخدمين به منتجات العناية بالبشرة أمر بالغ الأهمية لروتين صحي وفعال. لذا فإن أفضل طريقة لتطبيق المصل الخاص بكِ هي دائماً قبل المرطب، سيؤدي تطبيق المرطب أو واقي الشمس قبل الأمصال إلى جعل المصل أقل فعالية حيث تجلس هذه المنتجات على الجلد، مما يمنع اختراق المنتج.

2. عدم التنظيف قبل المصل
لكي تعالج الأمصال بشرتكِ وتساعدها على التعافي، يجب أن تكون قادرة على اختراق طبقات بشرتكِ إلى حد ما، لتمكينها من القيام بذلك، عليك أولا تنظيف بشرتكِ جيداً لأن التنظيف يغسل الأوساخ ويقلل من خلايا الجلد الميتة التي تعيق عملية اختراق المصل بشكل أعمق لبشرتكِ وتجعله أقل فعالية، وأحياناً يمكن أن يسد مسامك مما قد يتسبب في إصابة بشرتك بحب الشباب.

3. مصل غير مناسب لاحتياجات بشرتكِ
الأمصال هي مكونات قوية ومليئة بالمغذيات للعناية بالبشرة تعالج أو تستهدف مخاوف جلدية محددة، ولكن ما الذي يهم على وجه التحديد؟ الأمصال من أنواع مختلفة: المرطب والمشرق والمقشر وغيرها.. هي جميعها تستهدف احتياجات البشرة المختلفة، لهذا السبب تحتاجين إلى فهم بشرتك واختيار المصل المناسب لحالتها. 

4. خلط الأمصال الخاطئة معاً
من المغري صنع كوكتيلات المصل، ولكن خلط الأمصال المختلفة قد يجعلها غير فعالة، بل ومؤذية لكِ، حيث يمكن لمصل واحد اختراق طبقات أعمق من الجلد وله نسيج أرق، فيما يجلس مصل آخر بسهولة أكبر على سطح الجلد لأنه يتميز باتساق أكثر سمكا.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


زهرة الخليج

 




 

 


 

إقرأ ايضا
e0978ea1-a7de-4c95-82da-843ae1a43cb2

سيهمّك طبعاً معرفة فوائد زيت المكاديميا للبشرة

qn_lshwfn_lltkhls_mn_hbwb_lbshr

استعدّي للتعرّف على فوائد لب الشوفان للبشرة

1473508186_shutterstock_115130713

لون طلاء أظافركِ.. هذا ما يكشفه عن شخصيتك

tbl_articles_article_15571_20535d4d64d-252a-40d8-ab2d-44c3527d87c6

كيف يستفيد جسدك من الرقص كل يوم؟

لاتنان

كيف تتغلبين على مصاعب الحياة.. 6 حيل تساعدكِ

1683552322blobid0

هل أنتِ شخصية تفرط في تحمل المسؤولية؟.. اكتشفي ذلك

أخبار متعلقة
العناية-بالبشرة-في-رمضان

أخطاء مكياج شائعة تجعلك تتقدمين في السن

6987566-595218437

دليلكِ لأطعمة خارقة صديقة لبشرتكِ.. قبل العيد

tbl_articles_article_35188_69505e084f4-7377-4ec4-8eb4-ea3880fafdbb

اصنعي مرطباً للبشرة الجافة بنفسكِ.. إليكِ الطريقة

5e860b60-1478-11ec-bbf9-9fe4505ffaf8

لتجنب الكوارث.. لا تخلطي مكونات البشرة هذه معاً

20 (3)

كيف تحمين بشرتكِ من موجات الحرارة الصيفية؟

20fe1352-7347-4236-aa6c-60a4c17f9560

هل يساعد الخيار المجمد على تقليل الانتفاخ؟