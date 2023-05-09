أخطاء تجعل أمصال البشرة أقل فعالية.. حاولي تجنبيها

الوكيل الاخباري - الأمصال هي مرطبات قوية تحتوي على مكونات أكثر نشاطا من منتجات العناية بالبشرة الأخرى، عادة ما تكون خفيفة الوزن وتأتي في زجاجات مع قطارات لسهولة التطبيق وتنتشر عبر الجلد، مع تركيز أعلى من المكونات النشطة مثل الريتينول أو حمض الهيالورونيك أو غيرها من الرافعات الثقيلة للعناية بالبشرة.

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ولكن مثل العديد من العلاجات، هناك طرق يمكنكِ من خلالها جعل الأمصال أقل فعالية ووقف التقدم الذي يمكن أن تحرزه مع بشرتك، فيما يلي بعض هذه الأخطاء، وكيفية تجنبها.









1. المصل بعد المرطب

العناية بالبشرة هي كيمياء، وعليكِ أن تدركي أنه عندما يكون لديكِ روتين للعناية بالبشرة، فإنكِ تضعين مواد كيميائية ومخاليط من أنواع مختلفة مع بعضها البعض، وهذا هو السبب في أن الترتيب الذي تستخدمين به منتجات العناية بالبشرة أمر بالغ الأهمية لروتين صحي وفعال. لذا فإن أفضل طريقة لتطبيق المصل الخاص بكِ هي دائماً قبل المرطب، سيؤدي تطبيق المرطب أو واقي الشمس قبل الأمصال إلى جعل المصل أقل فعالية حيث تجلس هذه المنتجات على الجلد، مما يمنع اختراق المنتج.



2. عدم التنظيف قبل المصل

لكي تعالج الأمصال بشرتكِ وتساعدها على التعافي، يجب أن تكون قادرة على اختراق طبقات بشرتكِ إلى حد ما، لتمكينها من القيام بذلك، عليك أولا تنظيف بشرتكِ جيداً لأن التنظيف يغسل الأوساخ ويقلل من خلايا الجلد الميتة التي تعيق عملية اختراق المصل بشكل أعمق لبشرتكِ وتجعله أقل فعالية، وأحياناً يمكن أن يسد مسامك مما قد يتسبب في إصابة بشرتك بحب الشباب.



3. مصل غير مناسب لاحتياجات بشرتكِ

الأمصال هي مكونات قوية ومليئة بالمغذيات للعناية بالبشرة تعالج أو تستهدف مخاوف جلدية محددة، ولكن ما الذي يهم على وجه التحديد؟ الأمصال من أنواع مختلفة: المرطب والمشرق والمقشر وغيرها.. هي جميعها تستهدف احتياجات البشرة المختلفة، لهذا السبب تحتاجين إلى فهم بشرتك واختيار المصل المناسب لحالتها.



4. خلط الأمصال الخاطئة معاً

من المغري صنع كوكتيلات المصل، ولكن خلط الأمصال المختلفة قد يجعلها غير فعالة، بل ومؤذية لكِ، حيث يمكن لمصل واحد اختراق طبقات أعمق من الجلد وله نسيج أرق، فيما يجلس مصل آخر بسهولة أكبر على سطح الجلد لأنه يتميز باتساق أكثر سمكا.

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