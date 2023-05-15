إزالة المكياج بالطريقة الصحيحة وبخطوات سهلة تستطيعين اتّباعها

الوكيل الاخباري - كثيرة هي التغيّرات التي شهدها عالم المكياج منذ السنوات الماضية وحتّى اليوم. فإلى جانب تطوير التركيبات واكتشاف مكوّنات جديدة أفضل والتكيّف بشكل عام مع احتياجات العميلات المتغيّرة، لاحظنا كيف أصبح المكياج أداةً تقوّي ثقة المرأة بنفسها وتسمح لها بتسليط الضوء على جمال ملامحها بدلاً من استخدامه لتغيير شكلها وإخفاء عيوبها بطريقة مبالغ فيها.



ودائماً ما يتم التشديد على أهمية إزالة المكياج بعد انقضاء النهار، أي عدم تركه على البشرة خلال ساعات اليوم. فحين تتركين تركيبات المكياج على بشرتك، تتسبّبين لها بضرر كبير، إذ تؤدي إلى منع البشرة من التنفّس وبالتالي من تجديد نفسها خلال ساعات الليل. ونتيجة انسداد المسام، يزداد ظهور البثور والرؤوس السوداء، حتّى أنّ علامات التعب والشوائب على أنواعها تصبح واضحة عليها.



ولذلك، لا يجب أن نهمل، ولا حتّى مرّة واحدة، إزالة المكياج عن البشرة في المساء. ولكن، كيف يمكن إزالة المكياج بالطريقة الصحيحة بدون إلحاق أي ضرر بالبشرة؟



إليك أسهل الخطوات التي تستطيعين اتّباعها لإزالة المكياج بالطريقة الصحيحة:



مناديل المكياج: صحيح أنّ مناديل المكياج تساعد في إزالة المكياج عن البشرة، غير أنّها لا تسمح بتنظيفها بعمق والتخلّص فعلاً من كل أثر من آثار التركيبات. لذلك، يمكنك الاستعانة بها كخطوة أولى، ولكن التأكّد من غسل البشرة جيداً بعد الانتهاء من استخدامها والانتقال إلى روتين العناية بالبشرة.

تستطيعين طبعاً اختيار مزيل المكياج التي تروق لك تركيبته، سواء كانت زيت أو بلسم أو جل أو غير ذلك. ولكنّ الأهمّ هو التأكّد من غسل البشرة جيداً بالماء والغسول حتّى تنظّفيها جيداً.

اضافة اعلان



عند إزالة المكياج عن العيون، لا تفركيها بقسوة، لأنّك بذلك تتسبّبين بإضعاف الرموش وحتّى تساقطها. لذلك، وإن كنت تعانين مع إزالة المكياج المقاوم للماء، لا سيّما الماسكارا، ننصحك بترك القطنة المغمّسة بمزيل المكياج على عينك بضع دقائق قبل الشروع في مسح المستحضرات من الداخل إلى الخارج وبلطف كبير.



كلّما تسنّت لك الفرصة عند إزالة المكياج، خذي منشفة نظيفة مبلّلة بالماء الساخن بعض الشيء وضعيها على بشرتك. فجلسة البخار هذه تساعد في تفتيح المسامات بعد ساعات طويلة من الانسداد والتعرّق والتعرّض لمختلف الأوساخ. اتركي المنشفة من دقيقة إلى دقيقتين، على أن تنتبهي طبعاً إلى درجة حرارة الماء حتّى لا تحرقي البشرة. وبعد ذلك، امسحي ما تبقّى من آثار المكياج، لا سيّما على العيون.



لا تنسي التخلّص من آثار أحمر الشفاه، حتّى ولو بعد ساعات طويلة.

حاولي تدليك وجهك بعد إزالة المكياج لتعزيز تدفّق الدم، كما ولا تهملي ترطيبه حتّى تعيدي إليه الرطوبة بعد يوم طويل وتبعدي عنه الجفاف.



اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة



هيا