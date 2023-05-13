أخطاء يجب تفاديها في رحلة فقدان الوزن

الوكيل الاخباري - عدم وجود خطة فعالة وواقعية لخسارة الوزن، وعدم الصبر، مشكلتان شائعتان للغاية تثبطان عزيمتنا، ما يجعل البعض يتراجعون فوراً عن خططهم في إنقاص الوزن، عندما يصطدمون بالواقع.

لهذا، يمكن أن تساعد الأهداف الواقعية في إبقائك على المسار الصحيح، وتحفيزك حتى تصل إلى هدفك. لا تتوقع أن تفقد أرطالاً عدة في غضون أيام قليلة.

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إن فقدان الوزن التدريجي، البطيء، ليس فقط صحيًا، لكنه أيضًا أكثر استدامة.











أبرز الأخطاء المرتبطة بفقدان الوزن:



- التركيز فقط على الميزان:

يمكن أن تؤثر عوامل عدة في مقياس الوزن، بما في ذلك: تقلبات السوائل، وزيادة كتلة العضلات، ووزن الطعام غير المهضوم. قد تفقد دهون الجسم حتى لو لم تتغير قراءة المقياس كثيرًا، وهو ما لا يعلمه كثيرون.



- تناول سعرات حرارية كثيرة أو قليلة جدًا:

يمكن أن يمنعك استهلاك الكثير من السعرات الحرارية من فقدان الوزن. من ناحية أخرى، يمكن أن يجعلك القليل من السعرات الحرارية جائعًا، ويقلل التمثيل الغذائي، وكتلة العضلات.



- عدم، أو الإفراط، في ممارسة الرياضة:

يمكن أن يؤدي عدم ممارسة الرياضة إلى فقدان كتلة العضلات، وانخفاض التمثيل الغذائي. من ناحية أخرى، فإن الإفراط في ممارسة الرياضة ليس صحيًا ولا فعالًا، وقد يؤدي إلى إجهاد شديد.



- عدم رفع الأثقال:

يمكن أن تساعد تمارين رفع الأثقال أو المقاومة على زيادة معدل الأيض، وزيادة كتلة العضلات، وتعزيز فقدان الدهون.



- اختيار الأطعمة قليلة الدسم أو أطعمة "الحمية":

الأطعمة الخالية من الدهون أو "الحمية" عادة تكون عالية في السكر، وقد تؤدي إلى الجوع، وتدفعك لتناول سعرات حرارية أكثر مما يحتاجه جسمك.



- المبالغة في تقدير عدد السعرات الحرارية التي تحرقها أثناء التمرين:

تشير الدراسات إلى أن الناس يميلون إلى المبالغة في تقدير عدد السعرات الحرارية، التي يحرقونها أثناء التمرين.



- عدم تناول ما يكفي من البروتين:

قد يؤدي تناول كميات كبيرة من البروتين إلى تعزيز فقدان الوزن عن طريق تقليل الشهية، وزيادة الشعور بالامتلاء، وزيادة معدل الأيض.



- عدم تناول ما يكفي من الألياف:

يمكن أن يساعدك تناول ما يكفي من الألياف على الشعور بالشبع، ما يساعد على إنقاص الوزن حتى دون اتباع نظام غذائي محدد ومقيد.



- تناول الكثير من الدهون عند اتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات:

على الرغم من أن الأنظمة الغذائية المنخفضة الكربوهيدرات، والوجبات الغذائية، تساعد على تقليل الجوع، وتناول السعرات الحرارية، فإن إضافة الكثير من الدهون أو السعرات الحرارية الإجمالية قد يبطئ أو يمنع فقدان الوزن.



- كثرة الأكل حتى في حالة عدم الجوع:

قد يؤدي تناول الطعام كثيرًا إلى إبطاء جهودك في إنقاص الوزن. ومن المهم أن تأكل فقط عندما تكون جائعًا.



- توقعات غير واقعية:

قد تؤدي التوقعات غير الواقعية إلى الإحباط. ضع أهدافًا عملية للمساعدة على زيادة فرصك في تحقيقها مع فقدان الوزن بطريقة صحية.



- المشروبات السكرية:

يعد تقليل تناول المشروبات المحلاة بالسكر خيارًا صحيًا. حتى لو كنت تشرب عصير الفاكهة بدلاً من ذلك، فأنت لاتزال تحصل على الكثير من السكر، ومن المحتمل أن تتناول المزيد من السعرات الحرارية بشكل عام.

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