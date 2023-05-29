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الإثنين، 29-05-2023 03:00 م

أضيفي هذا البهار إلى قهوتك الصباحية.. لتحفيز إنقاص الوزن

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الوكيل الاخباري - لا بد أن فنجان القهوة الصباحي، هو أحد أبرز الطقوس التي يقوم بها الكثيرون عند استيقاظهم، وذلك من أجل الحصول على دفعةٍ من الكافيين، وبالتالي بدء اليوم بالنشاط المطلوب.

لكن، من الواضح أن الكافيين ليس الفائدة الوحيدة التي يمكن أن تجنيها من تناول هذا الفنجان، إذ وفقاً لخبراء التغذية، يمكن أن يوفر عدداً كبيراً من الفوائد الصحية المحتملة، بما فيها زيادة حرق الدهون، بشرط ألا تقوم بوضع مكوناتٍ ضارةٍ ومُسمنة فيه، لأنها ستلغي كل الفائدة.

وفي حال كنت تتساءل عما يمكنك إضافته إلى قهوتك من أجل جعلها مشروباً صحياً أكثر، وبالتالي فقدان الوزن، من خلال تعزيز عملية التمثيل الغذائي لديك، فإن الإجابة ببساطة هي القرفة، إذ سيساعدك رش القليل منها في قهوتك كل يوم على خسارة الوزن.

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كيف يمكن أن تؤدي إضافة القرفة إلى قهوتك إلى زيادة التمثيل الغذائي؟
إذا كنت تطمح إلى خسارة بعض الأرطال وفقدان الوزن، فإن الوقت قد حان لتغيير بعض الأمور المتعلقة بفنجان قهوتك الصباحي: أولها: التخلص من إضافة كمياتٍ كبيرة من السكر، حيث يؤدي الاستهلاك المفرط له إلى زيادة مخاطر الإصابة بمجموعة من المشكلات الصحية.

وبدلاً من السكر، فإنه يمكنكِ إضافة رشة من القرفة، حيث إنها طريقة رائعة لإضافة القليل من الحلاوة إلى فنجانك، وتعزيز عملية التمثيل الغذائي في الوقت نفسه.

وبحسب خبراء التغذية، فإنه يجب عليكِ التفكير في استخدام القرفة، لإضفاء نكهة على قهوتكِ، بدلاً من السكريات المكررة، لأنها على عكس السكر ومكونات القهوة الأخرى التي يمكن أن تسبب الالتهابات.

كما يمكن أن تساعد القرفة، أيضاً، في تحقيق عملية أيض أسرع، واستقرار نسبة السكر في الدم، وهو ما له أثرٌ كبير في رحلة إنقاص الوزن، إذ إنها تعزز توليد الحرارة في الجسم، وهذا بدوره يؤدي إلى حرق المزيد من السعرات الحرارية.

ويمكن القول بأن القرفة مكون متعدد الاستخدامات، تم استخدامه بنجاح كعلاج مساعد لمرض السكري من النوع 2، وأمراض التمثيل الغذائي، من خلال تحسين إدارة نسبة السكر في الدم، لذا إن دمج هذا النوع من البهار في نظامك الغذائي، مثل إضافته إلى قهوتك، يساعد على دعم عملية التمثيل الغذائي، خاصةً بالنسبة لأولئك الذين يعانون عوامل الخطر الأيضية، التي يحددها الطبيب.

وفي النهاية، علينا أن نخبرك بأن زيادة التمثيل الغذائي الخاص بك، والتخلص من بعض الأرطال بمعدل ثابت سيحتاج أكثر من مجرد رش قليل من القرفة على فنجان القهوة الصباحي، إذ يتطلب منك الأمر الالتزام بروتين تمارين رياضية، واتباع نظام غذائي متوازن. أي أن دمج القرفة المضادة للالتهابات في نظامك الغذائي، هو أحد الطرق الجيدة للوصول إلى أهدافك في إنقاص الوزن.

 

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