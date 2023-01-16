أقوى ماسك تفتيح البشرة من 3 مكونات

الوكيل الاخباري - يمكنك الحصول على بشرة مثالية من خلال تطبيق ماسك تفتيح الوجه المكون من 3 مكونات فقط لا غير، هذا الماسك الرائع سيبيض بشرتك ويعطيك بشرة نضرة ومتوهجة في أقل من أسبوع إليك طريقة تحضير ماسك تفتيح الوجه:



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ماسك تفتيح الوجه بالزبادي



يمكن أن يؤدي استخدام الزبادي أو اللبن الرائب ، كما يسميه الهنود ، بشكل منتظم ، إلى نتائج مبهرة على وجهك. يمكنك ببساطة استخدام الزبادي كقناع أحادي المكون وتركه لمدة 10-15 دقيقة وفركه بمنديل أو قطعة قماش مبللة أو يمكنك مزج القليل من دقيق الحمص أو الشوفان لجعله معجوناً ناعماً. يمكنك أيضاً استخدامه كمقشر لبشرة وجهك.



ماسك تفتيح الوجه من دقيق الحمص



دقيق الحمص من أفضل المنتجات الطبيعية التي يمكنك استخدامها على وجهك لتفتيح بشرة وجهك. يعطي أفضل النتائج عند استخدامه ببساطة دون أي مكون آخر. القوام الخشن لدقيق الحمص يستخدم كمقشر أيضاً ، والذي يمكن استخدامه في جميع أنحاء جسمك. تحتاجين إلى ترك خليط الدقيق وقليل من الماء البارد على وجهك لمدة 20 دقيقة تقريبًا للحصول على أفضل النتائج بعدها اغسلي وجهك جيداً بالماء البارد.



ماسك تفتيح الوجه من قشر البرتقال



تناولي كوب من عصير البرتقال كل يوم يمكن أن يصنع المعجزات على ملمس بشرتك. بنفس الطريقة ، يمكن أن يؤدي استخدام العصير وحتى قشره مباشرة على بشرتك إلى إحداث الكثير من التغييرات. لهذا الغرض ، يمكنك وضع قشر البرتقال الطازج مباشرة على بشرة وجهك أو طحنه إلى مسحوق ناعم ودمجه مع بعض الزبادي ، ثم ادهنيه على وجهك وامسحيه بعد 20 دقيقة. بدلاً من ذلك ، يمكنك أيضًا مزج القليل عصير البرتقال مع ملعقة صغيرة أو اثنتين من مسحوق الكركم وتطبيقه على وجهك وتنظيفه بعد 20 دقيقة. ومع ذلك ، كوني حذرة أثناء استخدام مسحوق الكركم ، لأنه يترك بقعاً صفراء على بشرتك.

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