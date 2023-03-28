أهم النصائح للتخلص من إرهاق البشرة بعد السفر

الوكيل الاخباري - ها هو موسم الراحة قد أطلّ، ومعه بدأت التحضيرات لأخذ عطلة والسفر في إجازة، كما بات معروفاً، فإن البلدان التي تتمتّع بشواطئ ذهبية هي الوجهة المفضلة بالنسبة إلى معظم المسافرين.



ومن المعروف أن السفر لساعات طويلة لا يؤثّر على جسمك وحسب بل أيضاً على جمالك، إذ تبدو بشرتك باهتة بسبب التعب والإرهاق وعدم أخذ قسط من الراحة. كما وأنّه ثمة عوامل إضافية تؤثّر على بشرتك.



ولكن، إذا التزمت بهذه النصائح، لن تصاب بشرتك بأي شائبة بل على العكس ستحافظ على صحتها وتألّقها.



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من منا لا تحب أن تنظر من شباك الطائرة وتلتقط أجمل اللحظات التي تحبس الأنفاس! إلا أن ما لا تعرفينه أن زجاج الطائرة لا يحمي من الأشعة فوق البنفسجية، لذا عليك قبل الصعود إلى الطائرة أن تطبقي كريم الوقاية من أشعة الشمس ومرطّب للبشرة الذي يتمتع بدرجة حماية SPF 25.



خلال السفر والتنقل، تتعرض بشرتك لكمية كبيرة من البكتيريا التي تتراكم في مسامات البشرة لتسبب لك البثور. لذلك، احرصي على تنظيف بشرتك بمناديل خاصة للتخلّص من آثار المكياج والمواد الدهنية، على أن تغسلي وجهك بالماء في أقرب وقت ممكن.



حتى لا تصابي بنوبة من الحزن بسبب انتفاخ عينيك ما يؤثّر على الصور التي تريدين التقاطها، لا تنسي أن تستعملي مستحضر العناية بمحيط العينين الذي يجدد خلايا البشرة ويبقيها رطبة.



حافظي على ترطيب بشرتك، بخاصة أن الهواء وتغيّر درجات الحرارة ينعكس بطريقة سلبية عليها وقد يجعلها تفرز زيوتاً للمرّة الأولى. تجنبي كل هذه الأمور من خلال تطبيق الكريمات المرطّبة وشرب كمية وافرة من المياه التي تحمي بشرتك وتحافظ على ترطيبها.

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