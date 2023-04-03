هل تعانين اضطراب الشراهة في الأكل؟

الوكيل الاخباري - اضطراب الشراهة في الأكل من المشكلات الشائعة لدى البعض، فإذا كنتِ لا تتمكنين من السيطرة على تناول الطعام، فعليكِ التوقف قليلاً لإعادة النظر.



ويعرف التهام الطعام بكميات كبيرة في جلسة واحدة وملاحظة هذا السلوك، باسم اضطراب الشراهة في الأكل، وتشمل بعض أعراضه: استهلاك الطعام حتى عندما تشعرين بالشبع أو عدم الجوع، ومحاولة تناول الطعام بمفردكِ سراً، والإفراط في تناول الطعام حتى تشعري بالشبع بشكل غير مريح، إنه أحد أكثر أنواع اضطرابات الأكل شيوعاً، لكن لا داعي للقلق، فيمكنكِ إيجاد الحل في السطور التالية.



طرق للتعامل مع اضطراب الشراهة في الأكل:



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هناك بعض الطرق، التي يمكن للمرء من خلالها العمل للسيطرة على الشراهة في تناول الطعام، دعينا نكتشف ذلك.



1 . تناول الطعام على الفترات الصحيحة:



من أفضل الحلول التي تساعدكِ في السيطرة على اضطراب الشهية، تناول الطعام بكميات قليلة على عدة فترات خلال اليوم، وهذا الأسلوب يمنع شعوركِ بالجوع المفرط، وبالتالي لا تفرطي في تناول الطعام.





2. تجنب المحفزات:



اضطرابات الأكل عموماً لها محفزات، ويمكن أن تكون القائمة لا نهاية لها من الإجهاد، وربما حتى من صورة الطعام، وضعف صورة الجسم الذاتي، وسهولة الوصول إلى الأطعمة المفضلة، وما إلى ذلك، لكن حاولي تحديد تلك المحفزات، وإبقاء نفسكِ تحت السيطرة لتجنب تلك المحفزات، وتناول الطعام بكميات معتدلة.



3. سيطري على التوتر:



الأكل بالتوتر هو أحد أكثر أنواع اضطرابات الأكل شيوعاً، تترجم المستويات العالية من التوتر دائماً إلى الشراهة في تناول الطعام والعادات الغذائية غير الصحية الأخرى، حاولي اتباع شغفكِ أو الانضمام إلى هوايات، مثل: اليوغا أو التأمل أو التمارين الرياضية أو الرسم أو الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية بانتظام للحفاظ على التوتر، وعندما تضبطين مستويات التوتر لديكِ، ينتهي بكِ الأمر بطبيعة الحال إلى تناول ما يكفي وباعتدال.



4. اعتماد نظام الدعم:



ابحثي عن طرق للتعبير عن تجاربكِ باستخدام أي وسيط تشعرين بالراحة معه، اعتمدي نظام الدعم الخاص بك لمشاركة تجاربكِ واهتماماتكِ، وإيجاد طرق للتعامل مع الموقف، ويمكنكِ الحصول على مساعدة الأصدقاء أو العائلة للتعبير عن المخاوف الصحية التي كانت تضايقك باستمرار، وسيبذل أحباؤك قصارى جهدهم لمساعدتكِ على الخروج من مثل هذه القضايا بسلاسة.



5. التحدث مع خبير:



إذا لم تتوقف الشراهة، أو استمرت التحديات الأخرى في رفع مستويات الضيق، فيمكنكِ استشارة خبير قد يمنحكِ آليات معالجة أفضل للشفاء من هذه المشكلة.

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