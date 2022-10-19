إزالة النمش والكلف في الصيف بالطرق الطبيعية وطريقة استخدامها

الوكيل الإخباري - خلطات طبيعية لإزالة النمش والكلف في الصيف يعيد لوجهك مظهر المشرق ويخلصك من البقع المزعجة التي تسبب الكثير من القلق للمرأة على بشرتها. ففي الصيف تتعرض المرأة للشمس بطريقة مباشرة عن طريق الذهاب إلى البحر والجلوس لأوقات طويلة تحت الشمس ما يتسبب لها بتصبغات جلدية، الى جانب بأن البعض يعانين من النمش والكلف لسبب وراثي، فإليك خلطات طبيعية لإزالة النمش والكلف في الصيف.





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خلطات طبيعية لإزالة النمش و الكلف في الصيف







عصير الطَّماطم



خلطات لإزالة النمش تشمل تطبيق عصير الطماطم الذي يعد غنيا بفيتامين سي والذي يعمل على تفتيح المناطق الداكنة. بالإضافة إلى ذلك تحتوي الطماطم على العديد من المكونات الطبيعية التي تساعد في تخفيف هذه البقع. إغسلي الطماطم جيداً وقومي بهرسها ومن ثم دلكي بشرتك بها وأتركي العصير على وجهك لمدة 30 دقيقة. بعدها قومي بغسل وجهك جيداً بماء بارد، واحصلي على بشرة مشرقة دون وجود بقع داكنة ومزعجة. كذلك يعد شرب كوب من عصير الطماطِم يوميّاً، طريقة فعالة في المساهمة في تفتيح البشرة.

الحليب مع البطاطس



خلطات لإزالة الكلف تشمل تطبيق خلطة طبيعية من الحليب والبطاطا، حيث يعد الحليب من المكونات الطبيعية التي تعمل على تفتيح البشرة، وتعمل هذه المكونات كذلك على تقشير الجلد وتنعيمه بسبب إحتواء الحليب على حمض اللاكتيك. أما البطاطا فتخفف من البقع الداكنة مما يؤدي إلى تحسين مظهر الوجه. فالعصير المستخرج من البطاطا يساعد على تفتيح البشرة وإعادة إشراقها، لذلك اخلطي في وعاء حبة بطاطا ناضجة مع نصف كوب من الحليب وكوبين من الماء للحصول على عجينة متماسكة. بعدها طبقي الخليط على وجهك وأتركيه لمدة 30 دقيقة، ثم إغسلي بالماء البارد وكرري هذا الماسك للحصول على النتائج المرضية.

ماسك الكركم والليمون



خلطات لإزالة الكلف تتضمن تطبيق خلطة الكركم مع الليمون. فالكركم يمنع تكون الميلانين، مما يساعد هذا في تفتيح البشرة والتقليل من وجود النمش، ويساعد أيضاً في مكافحة الكلف بسبب خصائصه المضادة للأكسدة. أما الليمون يعمل على تقشير البشرة وإزالة الخلايا الميتة مما يساعد في تقليل البقع والنمش والكلف. اخلطي المكونين معاً وإصنعي عجينة يمكنك تطبيقها على مناطق النمش والكلف، ثم أتركي المزيج ليجف وبعدها أشطفيه بالماء لإزالة البقع الداكنة هذا الصيف.