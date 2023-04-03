إلى جانب كونه سنة نبوية.. إليكِ فوائد تناول التمر على الإفطار

الوكيل الاخباري - ينصح الأطباء وخبراء التغذية بتناول التمر على الإفطار خلال شهر رمضان المبارك، لما للتمر من فوائد صحية عدة، بجانب كونه سنة نبوية بدأت مع فرض الصيام على المسلمين.

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وأكد العلماء أن كسر الصيام بالتمر قبل تناول الوجبات الغذائية أو شرب الماء له فوائد، من بينها إمداد الجسم بالطاقة، لأنه يحتوي على السكريات الطبيعية مثل الجلوكوز، ما يجعله مصدراً سريعاً للطاقة وقت الإفطار.



ويساهم التمر في تحسين عمل الجهاز الهضمي، بطرق عدة بسبب احتوائه على الألياف والبروتينات والسكريات.



ويخفف تناول التمر من الإسهال، لاحتوائه على نسبة عالية من البوتاسيوم، وقدرته السريعة على تحفيز البكتيريا النافعة في الأمعاء، ما ينشط ويعزز أداء القولون والمستقيم.



كما يقي تناول التمر الإصابة بالإمساك ويساعد على التخلص منه، لأنه يحتوي على نسبة عالية من الألياف الغذائية، التي تعمل على تنشيط الأمعاء وتحفيز النشاط المعوي وتحسين عملية الهضم.



ويعمل التمر على تحسين وظائف المخ، وتناوله بعد الصيام، ويقلل أعراض القلق والأرق لكونه غنياً بالفيتامينات والمعادن، ويحتوي على السكريات الطبيعية، سريعة المفعول، التي تساعد بدورها على زيادة التركيز والقدرة على التعلم وتذكر المعلومات بشكل أفضل.



ويؤدي تناول التمر على الإفطار خلال شهر رمضان المبارك إلى تقليل خطر الإصابة بأمراض هشاشة العظام، لاحتوائه على الكالسيوم والفسفور والبوتاسيوم. ويمنح الجسم إمكانية المحافظة على صحة العظام وتقويتها وتقويمها.



والتمر غني بالعديد من مضادات الأكسدة، التي تساعد على تحسين البشرة، ومقاومة آثار الشيخوخة ومكافحة التجاعيد، إلى جانب منع تراكم الميلانين في الجسم.